Жителя Алтайского края осудят за убийство престарелой матери
62-летний мужчина вышел из тюрьмы и стал проживать с родительницей. В один из дней марта мужчина нанёс ей несколько ударов по лицу, а затем задушил
8 августа 2022, 22:59
Жителя Чарышского района Алтайского края осудят за убийство матери. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, по данным следствия, 62-летний мужчина после отбывания наказания в местах лишения свободы за убийство стал проживать со своей 82-летней матерью.
В один из дней марта мужчина нанёс ей несколько ударов по лицу, а затем задушил. От полученных травм пожилая женщина скончалась.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что не помнит обстоятельств произошедшего. Доказательства собраны, дело передано в суд.
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