Жителя Алтайского края осудят за убийство престарелой матери

Жителя Чарышского района Алтайского края осудят за убийство матери. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, по данным следствия, 62-летний мужчина после отбывания наказания в местах лишения свободы за убийство стал проживать со своей 82-летней матерью.

В один из дней марта мужчина нанёс ей несколько ударов по лицу, а затем задушил. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что не помнит обстоятельств произошедшего. Доказательства собраны, дело передано в суд.