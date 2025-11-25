Огромные очереди выстраиваются за поддельной черной икрой в Москве и Сибири

Контрафакт продают по цене в 50 раз ниже оригинала

25 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Сотни килограммов поддельной черной икры из Китая прибыло в Россию и уже продается в Москве, Санкт-Петербурге и регионах Сибири – и офлайн, и онлайн. Контрафакт продают под видом оригинальной икры, но по цене в 50 раз ниже, пишет Mash.

Как сообщают продавцы в созданных заранее телеграм-магазинах, "новогодний люкс" предлагают по 200 рублей за 100 граммов, тогда как настоящая черная икра стоит не меньше 10 тысяч рублей за тот же объем. Для правдоподобия в каналах накрутили подписчиков и отзывы, а объявления о "суперкачественной" икре массово публикуют в домовых чатах.

«Оплата принимается только переводом на карту, и у некоторых покупателей уже заблокировали счета», – сообщает Telegram-канал.

Отметим, что Россия ежегодно производит около 60 тонн настоящей черной икры класса люкс, и весь этот объем реализуется внутри страны.

Ранее сообщалось, что с приближением новогодних торжеств активизировались мошеннические схемы в виде поддельных онлайн-магазинов, торгующих красной икрой и морепродуктами. Распространенность онлайн-торговли облегчает обман потребителей со стороны преступников, создающих иллюзию настоящих магазинов с привлекательными скидками и картинками.