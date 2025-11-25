Огромные очереди выстраиваются за поддельной черной икрой в Москве и Сибири
Контрафакт продают по цене в 50 раз ниже оригинала
25 ноября 2025, 14:30, ИА Амител
Сотни килограммов поддельной черной икры из Китая прибыло в Россию и уже продается в Москве, Санкт-Петербурге и регионах Сибири – и офлайн, и онлайн. Контрафакт продают под видом оригинальной икры, но по цене в 50 раз ниже, пишет Mash.
Как сообщают продавцы в созданных заранее телеграм-магазинах, "новогодний люкс" предлагают по 200 рублей за 100 граммов, тогда как настоящая черная икра стоит не меньше 10 тысяч рублей за тот же объем. Для правдоподобия в каналах накрутили подписчиков и отзывы, а объявления о "суперкачественной" икре массово публикуют в домовых чатах.
«Оплата принимается только переводом на карту, и у некоторых покупателей уже заблокировали счета», – сообщает Telegram-канал.
Отметим, что Россия ежегодно производит около 60 тонн настоящей черной икры класса люкс, и весь этот объем реализуется внутри страны.
Ранее сообщалось, что с приближением новогодних торжеств активизировались мошеннические схемы в виде поддельных онлайн-магазинов, торгующих красной икрой и морепродуктами. Распространенность онлайн-торговли облегчает обман потребителей со стороны преступников, создающих иллюзию настоящих магазинов с привлекательными скидками и картинками.
14:39:49 25-11-2025
замещатели губу выкатили решив что перед нг у них икру будут разбирать по цене героина на ибице, а люди им асасайку на блюде выложили
14:52:46 25-11-2025
Гость (14:39:49 25-11-2025) замещатели губу выкатили решив что перед нг у них икру будут... Некоторые вообще не пробовали ни разу в жизни, цена недоступна. Я только в советское время, нынче не могу себе позволить. Хотя мне больше нравится красная, а черная так себе, тьфу)))
15:20:32 25-11-2025
Гость (14:52:46 25-11-2025) Некоторые вообще не пробовали ни разу в жизни, цена недоступ... ну.ю не скажу, конечно. что жизнь зря проживаете, просто в российских краях икра не должна быть деликатесом, как и в Таиланде креветки не деликатес.
14:43:29 25-11-2025
В чем поддельность, то что на из Китая, а не из России и стоит в 50 раз дешевле?
14:44:10 25-11-2025
Икра настоящая рыбья? Осетровых? Только из китайских осетров, выращенных на ферме? И что такого? Мы из водорослей сделанную покупаем, пока живы.
15:08:10 25-11-2025
Гость (14:44:10 25-11-2025) Икра настоящая рыбья? Осетровых? Только из китайских осетров... Ну как же) Кто-то лишается навара в режиме реального времени)
15:22:42 25-11-2025
Гость (14:44:10 25-11-2025) Икра настоящая рыбья? Осетровых? Только из китайских осетров... Ага, ещё один сказочник, это же вообще дёшево выращивать осетров и икры они дают тоннами)))
15:25:00 25-11-2025
Гость (14:44:10 25-11-2025) Икра настоящая рыбья? Осетровых? Только из китайских осетров... Погуглите как китайцы "настоящие" яйца делают и капусту свежую.
19:00:52 25-11-2025
Гость (14:44:10 25-11-2025) Икра настоящая рыбья? Осетровых? Только из китайских осетров... Жесть сколько человек плюсануло... Откуда у вас столько веры в натурпродукты из Китая? У них почти 2 ярда населения. Им себя то прокормить практически нечем, а тут черная икра "натуральная" на экспорт пошла...
15:00:40 25-11-2025
Где купить? Адреса пароли явки?
15:18:55 25-11-2025
Наш народ дурить можно бесконечно, потому что верить легче, чем набираться знаний.
16:43:40 25-11-2025
Сами виноваты, производители адекватный ценник на икру поддерживали бы - эти очереди бы стояли за их икрой. А так, деньги мимо...
17:34:20 25-11-2025
А где уверенность в том, что "официальные" 60 тонн - настоящие? Может, из одной бочки разливают?
18:17:09 25-11-2025
уже писали, что имитация, но лох, жадный до халявы, не мамонт
00:12:00 26-11-2025
вкус то такой же, только чуть более ... соленый что ли
10:20:40 26-11-2025
"Отметим, что Россия ежегодно производит около 60 тонн настоящей черной икры класса люкс, и весь этот объем реализуется внутри страны."
Ахахахаха
10:28:42 26-11-2025
за 100 граммов, тогда как настоящая черная икра стоит не меньше 10 тысяч рублей за тот же объем - Вот и правда вся, сколько стоит икра