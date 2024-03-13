Огромный склад горит под Новосибирском
Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров
13 марта 2024, 11:35, ИА Амител
Фото с места пожара / Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Мощный пожар разгорелся под Новосибирском. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Отмечается, что горит складское помещение, внутри которого находится спиртосодержащая продукция. Площадь возгорания составила уже 1000 квадратных метров.
Из огня сотрудники МЧС России вынесли пять газовых баллонов. Тушить продолжают 41 специалист и 12 единиц техники.
В данный момент открытое горение ликвидировано.
16:39:53 13-03-2024
Что-то на фото не видно огромный склад.
16:42:33 13-03-2024
Гость (16:39:53 13-03-2024) Что-то на фото не видно огромный склад....
потому что он ПОД Новосибирском. а под город никто из фотографов не полез...
17:22:30 13-03-2024
Гость (16:39:53 13-03-2024) Что-то на фото не видно огромный склад.... 1000 кв м это 30х 30и. Огромный склад.
23:05:59 13-03-2024
И снова не поджег диверсия а само собой короткое замыкание.