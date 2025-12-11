От модного дефиле до трибьют-концерта. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на эти выходные

11 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эти выходные / Фото: amic.ru

Оглянуться не успеешь, а уже выходные! Собрали для вас афишу, чтобы хорошо провести этот уикенд.

12 декабря

Спектакль "Столик на троих", 16+

Иронический практикум по психологии семейных отношений. Гости погрузятся в историю замужней пары, которая решила отметить десять лет семейной жизни в ресторане. Но вот незадача: зарезервированный столик оказывается накрытым на троих!

Время: 19:00

Адрес: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

Цена: 400–600 рублей

13 декабря

Модное дефиле "Красота не требует жертв"

В барнаульском зоопарке пройдет дефиле в шубах из искусственного меха и музыкальная шоу-программа.

Время: 13:00

Адрес: Барнаульский зоопарк, ул. Энтузиастов, 12

Цена: бесплатно

Фестиваль осознанного потребления "Гаражка"

На площадке можно купить подарки ручной работы для себя и близких, поучаствовать в мастер-классах, обмене книгами и комнатными растениями.

Время: 13 и 14 декабря

Адрес: ТРЦ "Пионер", 3 и 4 этаж, пр. Ленина, 102в

Цена: бесплатно

Лекторий с дегустацией в "Горной аптеке", 18+

Лекция от коллекционера этикеток алкоголя "300 лет русской настойке" с дегустацией.

Время: 15:00

Адрес: ресторация "Горная аптека", ул. Ползунова, 42

Цена: 500 рублей

14 декабря

Трибьют-концерт Punk’s not dead!, 18+

На сцене выступят Илья Нузиров, Антон Мокров и Наталья Ганисик.

Время: 19:00

Адрес: паб Hairy Lemon, ул. Лазурная, 13

Цена: 400–600 рублей

