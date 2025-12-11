От модного дефиле до трибьют-концерта. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на эти выходные
11 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
Оглянуться не успеешь, а уже выходные! Собрали для вас афишу, чтобы хорошо провести этот уикенд.
12 декабря
Спектакль "Столик на троих", 16+
Иронический практикум по психологии семейных отношений. Гости погрузятся в историю замужней пары, которая решила отметить десять лет семейной жизни в ресторане. Но вот незадача: зарезервированный столик оказывается накрытым на троих!
- Время: 19:00
- Адрес: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- Цена: 400–600 рублей
13 декабря
Модное дефиле "Красота не требует жертв"
В барнаульском зоопарке пройдет дефиле в шубах из искусственного меха и музыкальная шоу-программа.
- Время: 13:00
- Адрес: Барнаульский зоопарк, ул. Энтузиастов, 12
- Цена: бесплатно
Фестиваль осознанного потребления "Гаражка"
На площадке можно купить подарки ручной работы для себя и близких, поучаствовать в мастер-классах, обмене книгами и комнатными растениями.
- Время: 13 и 14 декабря
- Адрес: ТРЦ "Пионер", 3 и 4 этаж, пр. Ленина, 102в
- Цена: бесплатно
Лекторий с дегустацией в "Горной аптеке", 18+
Лекция от коллекционера этикеток алкоголя "300 лет русской настойке" с дегустацией.
- Время: 15:00
- Адрес: ресторация "Горная аптека", ул. Ползунова, 42
- Цена: 500 рублей
14 декабря
Трибьют-концерт Punk’s not dead!, 18+
На сцене выступят Илья Нузиров, Антон Мокров и Наталья Ганисик.
- Время: 19:00
- Адрес: паб Hairy Lemon, ул. Лазурная, 13
- Цена: 400–600 рублей
Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.
Комментарии 0