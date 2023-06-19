Отсидевший 18 лет за серию убийств влюбленных может оказаться невиновен

Мужчину осудили просто по показаниям двух девушек, которые показали на него пальцем

19 июня 2023, 18:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Челябинской области осужденного на 20 лет Алексея Корочкина могут отпустить на свободу и реабилитировать из-за появления новых улик, пишут "Известия".

Напомним, в Челябинске в начале 2000 годов произошла серия изнасилований и убийств влюбленных пар в зонах отдыха, из-за чего нападавшему дали прозвище "лесопарковый маньяк".

Корочкина осудили в октябре 2005 года. Улик у следствия не было, но для обвинительного приговора хватило показаний двух пострадавших, причем одна из них пыталась отказаться от своих слов.

"В апреле 2023 года появилась ключевая улика – пистолет, из которого были убиты все жертвы. Это стало поводом для возобновления расследования. Владельцем оружия оказался бывший правоохранитель, который скончался от рака", – отмечает издание со ссылкой на региональный СК.

Отмечается, что владелец пистолета в те годы жил рядом с парком, где убивали людей. Бывшие коллеги рассказали, что с ними он практически не общался и на женщин внимания не обращал.

Корочкин, который все эти годы пытается доказать свою невиновность, заявил изданию, что никого не убивал. По его словам, в деле было много несовпадений – даже его внешность не подходила под описание маньяка.