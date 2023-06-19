Отсидевший 18 лет за серию убийств влюбленных может оказаться невиновен
Мужчину осудили просто по показаниям двух девушек, которые показали на него пальцем
19 июня 2023, 18:04, ИА Амител
В Челябинской области осужденного на 20 лет Алексея Корочкина могут отпустить на свободу и реабилитировать из-за появления новых улик, пишут "Известия".
Напомним, в Челябинске в начале 2000 годов произошла серия изнасилований и убийств влюбленных пар в зонах отдыха, из-за чего нападавшему дали прозвище "лесопарковый маньяк".
Корочкина осудили в октябре 2005 года. Улик у следствия не было, но для обвинительного приговора хватило показаний двух пострадавших, причем одна из них пыталась отказаться от своих слов.
"В апреле 2023 года появилась ключевая улика – пистолет, из которого были убиты все жертвы. Это стало поводом для возобновления расследования. Владельцем оружия оказался бывший правоохранитель, который скончался от рака", – отмечает издание со ссылкой на региональный СК.
Отмечается, что владелец пистолета в те годы жил рядом с парком, где убивали людей. Бывшие коллеги рассказали, что с ними он практически не общался и на женщин внимания не обращал.
Корочкин, который все эти годы пытается доказать свою невиновность, заявил изданию, что никого не убивал. По его словам, в деле было много несовпадений – даже его внешность не подходила под описание маньяка.
18:34:36 19-06-2023
Доля оправдательных приговоров в России в прошлом году составила 0,33%, то есть на каждые 300 приговоров приходился лишь один оправдательный. Для сравнения, в 1936 году народными судами было вынесено 10,9% оправдательных приговоров, в 1937 – 10,3%. В 1938 число увеличилось до 13,4%....
07:02:15 20-06-2023
Гость (18:34:36 19-06-2023) Доля оправдательных приговоров в России в прошлом году соста... Гаагский суд в 2022-году прговорил гражданина РФ Гиркина к пожизненному заключению за сбитие им пассажирского Боинга над Донбассом.Знаменитый советский прокурор Вышинский наверное в гробу перевернулся.На его памяти в процессах судебного следствия фигируровали факты,улики,доказательства,признания,в конце концов-царица доказательств."А разве так можно было"-мелькнуло бы у него в голове.Просто так,без доказательной базы европейские бараны в мантиях просто пробекают приговор,-и гудбай,Вася не косись ) Тупость бродит по европе.
09:49:20 20-06-2023
Гость (07:02:15 20-06-2023) Гаагский суд в 2022-году прговорил гражданина РФ Гиркина к ... Это ты к чему написал, Вася? Типа у них вон чё, а у нас-то всё1 чётко - верховенство закона, справедливый суд и честные полиционеры?
13:00:18 20-06-2023
Гость (09:49:20 20-06-2023) Гость (07:02:15 20-06-2023... Тебе стыдно за самый честный и справедливый гаагский суд,Микола?Ты тех судей не считаешь баранами в мантиях?
07:30:04 20-06-2023
Гость (18:34:36 19-06-2023) Доля оправдательных приговоров в России в прошлом году соста... система отрабатывает свою версию, и им глубоко пофиг, сделал ты это или нет, им главное в загашник себе "палку" получить, что отработали и по результату вынесен обвинительный приговор.
18:44:57 19-06-2023
позор полиции !
09:39:00 20-06-2023
гость (18:44:57 19-06-2023) позор полиции !... не полиции, а следствию и суду.
19:17:55 19-06-2023
Так владелец оружия скончался от рака или всё ещё пытается доказать свою невиновность?
09:36:18 20-06-2023
Гость (19:17:55 19-06-2023) Так владелец оружия скончался от рака или всё ещё пытается д... Владелец оружия, скончавшийся от рака, и сиделец- не одно и то же лицо, это два разных человека.
22:02:52 19-06-2023
А гниды в погонах и мантии, поломавшие жизнь невиновному, живы?
00:18:36 20-06-2023
Гость. (22:02:52 19-06-2023) А гниды в погонах и мантии, поломавшие жизнь невиновному, жи... Эти персонажи, тебе дизлайки ставят, гремят побрекушками на пиджаках и за твой счёт оздарачливаться катаются с кашолками
00:35:42 20-06-2023
Так и чо, как после такого смертную казнь-то возвращать?
06:30:16 20-06-2023
Вот гниды! К стенке всех причастных прокурорских и судейских!
13:35:25 20-06-2023
Гость (06:30:16 20-06-2023) Вот гниды! К стенке всех причастных прокурорских и судейских... К стенке двух пострадавших,давших ложные показания.
09:00:36 20-06-2023
Позор не полиции, а позор системе образования. Доколе работников правоохранительных органов будут всякие педучилища готовить, где дипломы раздают направо и налево, лишь только потому, что за обучение заплатили?
11:37:51 20-06-2023
Вот куда направить толпу, туда она и идёт, а не кому в голову не приходит, что показания дали потерпевшие, ведь они его узнали, или это не кто в статье не заметил, куда теперь деть показания потерпевших.
13:10:06 20-06-2023
Гость (09:49:20 20-06-2023) Гость (07:02:15 20-06-2023... Здесь вот ещё в чём дело,Микола.Тут была ошибка суда и следствия,от ошибок никто не избавлен.А вот гаагские судьи нацелены на обвинительное заключение,несмотря на то что думающие люди их сочтут за баранов в мантиях и слюнявчиках
13:26:58 20-06-2023
Микола,напиши честно:"Да,я свято верю,что Гиркин сбил тот пассажирский самолёт и он достоин пожизненного заключения."
13:33:34 20-06-2023
Если и была ошибка,то не злонамеренная.Почему были обвинительные показания под подпись двух пострадавших?