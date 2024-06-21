Парк "Изумрудный" повторно обработают от комаров

Барнаульцев просят воздержаться от посещения после 22:00

21 июня 2024, 18:25, ИА Амител

Комар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1046343

Парк "Изумрудный" в Барнауле повторно обработают от комаров 21 июня. Об этом сообщили в администрации.

Жителей и гостей города просят воздержаться от посещения после 22:00. После этого времени начнется обработка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле горожане жалуются на нехватку средств от насекомых в магазинах. По словам граждан, во всех крупных торговых сетях этот товар пропал.

Энтомолог Людмила Комарова рассказывала, что кровососущих на Алтае в ближайшие две недели станет еще больше. Пик нашествия специалист прогнозирует на 7-10 июля.