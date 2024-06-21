Парк "Изумрудный" повторно обработают от комаров
Барнаульцев просят воздержаться от посещения после 22:00
21 июня 2024, 18:25, ИА Амител
Комар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1046343
Парк "Изумрудный" в Барнауле повторно обработают от комаров 21 июня. Об этом сообщили в администрации.
Жителей и гостей города просят воздержаться от посещения после 22:00. После этого времени начнется обработка.
Ранее сообщалось, что в Барнауле горожане жалуются на нехватку средств от насекомых в магазинах. По словам граждан, во всех крупных торговых сетях этот товар пропал.
Энтомолог Людмила Комарова рассказывала, что кровососущих на Алтае в ближайшие две недели станет еще больше. Пик нашествия специалист прогнозирует на 7-10 июля.
23:53:58 21-06-2024
А что у "больших" голов города мозгов не хватает обработать весь город от кровососов? Или опять денег нет? Ну так соберите через квартплату по 10÷100₽ с квартиры!!! Можно и ежемесячно летом! Или всё подсказывать надо? Зачем (мягко говоря) тогда вы там восседаете, если пользы от вас 0,000......!!!!??.?
07:33:50 22-06-2024
Александр (23:53:58 21-06-2024) А что у "больших" голов города мозгов не хватает обработать ... Восседают они исключительно с пользой для себя и своих хозяев.