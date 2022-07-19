Одиозный экс-глава Бийского района снова попробует стать депутатом в наукограде

Экс-глава Бийского района 53-летний Евгений Якуба подал документы в избирком для участия в выборах в гордуму наукограда. Бывший чиновник намерен баллотироваться по округу № 2. На нынешних выборах в Бийске будет использоваться мажоритарная система, это значит, что по два победителя от каждого из 15 округов проходят в состав местной думы.

Сейчас Якуба, согласно представленным сведениям, занимает должность замдиректора по производству в ООО «Катунь». С его именем связано несколько скандальных историй. Так, его лишили нескольких дипломов о высшем образовании. Речь идет о Сибирском институте управления алтайского филиала РАНХиГС, Сибирском университете потребительской кооперации и Белокурихинском филиале АлтГУ. По мнению суда, все эти корочки Якуба получил незаконно.

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Сейчас в его биографии на сайте избиркома указано только одно образование — среднее специальное. Согласно официальным сведениям, Якуба закончил Новосибирский автотранспортный техникум в 1988 году.

Кроме того, с именем чиновника был связан еще один скандал. Якуба был запечатлен на параде с медалью «За отвагу». Между тем такой награды в послужном списке управленца никогда не было. На это первым обратил внимание общественник Вадим Тющин.

Напомним, что Якуба пытался стать депутатом Бийской гордумы еще в 2017 году. Тогда его сначала зарегистрировал избирком в качестве кандидата, однако затем по решению суда он был исключен из списка претендентов. Жалобу на Якубу подала кандидат от «Справедливой России» Кристина Чуй. Претензии касались сведений о доходах Якубы, а также предоставленных им подписей избирателей. Автографы были необходимы для того, чтобы пройти регистрацию, поскольку Якуба шел на выборы как самовыдвиженец.

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Кстати, в 2000-х годах Якуба уже был городским депутатом. Позднее, в марте 2010 года, его всенародным голосованием избрали главой Бийского района. Повторно Якубу выбрали через конкурс в 2014 году. В мае 2017 года Якуба ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2018 года он проиграл выборы главы Бийского района. Победу одержал бывший глава администрации Усятского сельсовета Владимир Трухин: его поддержали восемь человек, а Якубу — шесть. После этого непродолжительное время экс-глава работал начальником управления соцзащиты по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам. Этот пост Якуба оставил в апреле 2019 года.