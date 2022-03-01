В похоронной службе Барнаула рассказали, как будут ездить катафалки во время ремонта моста на Новом рынке

Руководство МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула внимательно изучило схему движения транспорта после закрытия моста на проспекте Ленина у Нового рынка и проработало проблему увеличения длины маршрута прощальных кортежей до городских кладбищ. Как отметили в мэрии Барнаула, по статистике, около 68% захоронений осуществляется на Новомихайловском кладбище и закрытие моста не повлияет на ситуацию.

В МУП также ответили на опасения общественников, которые сомневались, что катафалки смогут проехать по узкой выделенной полосе к ритуальным залам на улице Аносова, 8. По их словам, используемые «Газели» и Citroen смогут «пробраться» по улице.

При этом проработаны разные варианты движения прощальных кортежей из ритуальных залов. Отмечается, что дополнительно с целью оперативного решения возникающих вопросов создан постоянно действующий оперативный штаб.

В комитете по дорожному хозяйству города отметили, что движение общественного транспорта по улице Аносова будет осуществляться с проспекта Ленина до Калинина. Со стороны проспекта Калинина движение личного транспорта будет осуществляться без ограничений. Кроме того, авто для спецмедперевозки относится к специальному транспорту, который может ехать по выделенным полосам.

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Напомним, вопросом работы похоронных служб задались в региональном исполкоме ОНФ. Как рассказывал amic.ru его глава Сергей Войтюк, у существующей предварительной схемы движения есть очевидный минус. Выделенные полосы для движения автобусов на улице Аносова от проспекта Ленина до проспекта Калинина слишком узкие. По мнению общественника, ездить по ним, кроме общественного транспорта, смогут только велосипедисты, школьные автобусы и легковые такси, тогда как катафалкам и большим автобусам будет сложно проехать по ней.