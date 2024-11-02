Пожар в частном доме потушили в алтайском селе

Пострадавших нет

02 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

Пожар в частном доме потушили в селе Алексеевка Петропавловского района Алтайского края, сообщили в МЧС.

Возгорание случилось днем 1 ноября на улице Колхозной.

С огнем боролись четыре человека личного состава на двух единицах техники. Площадь возгорания – около 10 "квадратов".

"В результате пожара повреждены стены, потолок, мебель в доме. Из дома бойцы МЧС России эвакуировали три газовых баллона, предотвратив более масштабное развитие пожара", – рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет. Причину пожара выясняют.

Всего за 1 ноября в крае потушили девять возгораний, в том числе два – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре пожара.