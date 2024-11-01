В Алтайском крае завершился пожароопасный сезон

Он действовал с апреля

01 ноября 2024, 12:44, ИА Амител

Осенний лес / Фото: Bernd Dittrich / unsplash.com

В Алтайском крае с 1 ноября завершился пожароопасный сезон, следует из постановления губернатора Виктора Томенко.

Решение принято "в связи с установлением дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах".

Действовал сезон с 12 апреля.

Ранее синоптики рассказали, что в Алтайском крае зима будет теплой – температура ожидается в пределах или выше нормы.