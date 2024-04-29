Пожарные спасли 12 человек при возгорании в барнаульской многоэтажке
Инцидент случился на улице Петра Сухова
29 апреля 2024, 10:01, ИА Амител
Пожар в квартире / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле потушили пожар в многоквартирном доме по улице Петра Сухова. Были спасены 12 человек, еще шестеро выбрались на улицу самостоятельно.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, на месте работало 37 пожарных на шести единицах техники. Пройденная огнем площадь составила около 20 "квадратов".
"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – отметили в пресс-службе.
Комментарии 0