Пожарные спасли 12 человек при возгорании в барнаульской многоэтажке

Инцидент случился на улице Петра Сухова

29 апреля 2024, 10:01, ИА Амител

Пожар в квартире / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле потушили пожар в многоквартирном доме по улице Петра Сухова. Были спасены 12 человек, еще шестеро выбрались на улицу самостоятельно.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, на месте работало 37 пожарных на шести единицах техники. Пройденная огнем площадь составила около 20 "квадратов".