Телефонные мошенники притворялись проститутками и выманивали у жителей Алтая деньги

Несколько жителей Республики Алтай стали жертвами мошенников, которые выдавали себя за проституток и просили предоплату за свои услуги, сообщает "КП на Алтае".

13 декабря рабочий со стройки, приехавший на Алтай из Орловской области, нашёл для себя эскортницу по объявлениям в интернете. Мужчина позвонил по указанному в анкете номеру телефона и договорился о встрече. Но сначала секс-работница попросила пять тысяч рублей предоплаты и оплатить страховку за жизнь и здоровье, но не только для себя, а ещё и для подруги, которую проститутка пообещала привезти с собой.

Платёж составил 12 тысяч рублей, но сумму обещали вернуть, если к клиенту не будет претензий. Когда рабочий перевёл деньги, псевдопроститутка перезвонила и сказала, что из-за программного сбоя нужно повторить платёж. После этого мужчина обратился в полицию и выяснил, что номер девушки зарегистрирован в Республике Башкортостан.

Похожая история случилась с 43-летним жителем Горно-Алтайска, только он перевёл мошенникам почти 100 тысяч рублей. Услуги он оплатил несколько раз подряд, пока "проститутка" не перестала отвечать на его звонки. Полицейские установили, что мошенница звонила из Владимирской области.

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