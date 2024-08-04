Продолжаются профилактические рейды на водных объектах Барнаула

4 августа специалисты побывали на протоке реки Оби при съезде на остров Помазкин

04 августа 2024, 17:41, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула.

Жаркая погода продолжает привлекать жителей Барнаула на водоемы, из-за чего работа у спасателей не останавливается даже в выходные. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, специалисты управления по делам ГОЧС продолжают проводить рейды.

4 августа они побывали на протоке реки Оби при съезде на остров Помазкин. Также рейд прошел на городском пляже, во Власихе на дамбе, на гребном канале и даже в парке "Изумрудный", где посетители время от времени устраивают заплывы по искусственному пруду.

Из-за дождей, которые идут с утра в Барнауле, отдыхающих немного. Несмотря на это, прибывшим на природу жителям краевой столицы вручили памятки, а также напомнили правила безопасного поведения на воде.