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Продолжаются профилактические рейды на водных объектах Барнаула

4 августа специалисты побывали на протоке реки Оби при съезде на остров Помазкин

04 августа 2024, 17:41, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула.
Фото: пресс-служба администрации Барнаула.

Жаркая погода продолжает привлекать жителей Барнаула на водоемы, из-за чего работа у спасателей не останавливается даже в выходные. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, специалисты управления по делам ГОЧС продолжают проводить рейды.

4 августа они побывали на протоке реки Оби при съезде на остров Помазкин. Также рейд прошел на городском пляже, во Власихе на дамбе, на гребном канале и даже в парке "Изумрудный", где посетители время от времени устраивают заплывы по искусственному пруду.

Из-за дождей, которые идут с утра в Барнауле, отдыхающих немного. Несмотря на это, прибывшим на природу жителям краевой столицы вручили памятки, а также напомнили правила безопасного поведения на воде.

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

20:07:58 04-08-2024

Зачем такая показуха? Много толка в этих памятках?! Суета ради суеты? Лучше городской пляж нормальный постройте.

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Гость

20:16:28 04-08-2024

В прошлые выходные на протоке возле Леруа- Мерлен -(на диком пляже) - отдыхали около тысячи человек. Так может проще там оборудовать пляж, чем все запрещать и штрафовать.

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Гость

12:33:07 05-08-2024

Гость (20:16:28 04-08-2024) В прошлые выходные на протоке возле Леруа- Мерлен -(на дико... Борются как могут - даже слив канализации организовали... не помогает ))

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