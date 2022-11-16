Мотокран насмерть сбил женщину на железной дороге в Алтайском крае

В Алтайском крае погибла 36-летняя жительница Новоалтайска на железной дороге, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошёл днём 16 ноября. Предварительно установлено, что машинист мотокрана заметил на путях человека в капюшоне и подал громкие звуковые сигналы.

«Женщина не отреагировала на сигналы и продолжила движение. Машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.