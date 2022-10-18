С кувалдой и клечатыми сумками: в Бийске неизвестные ограбили супермаркет и сожгли свою машину

Ночью 18 октября в Бийске неизвестные ограбили супермаркет «Мария-Ра» в Бийске. Как сообщает паблик «В курсе 22», злоумышленники якобы украли из магазина несколько миллионов рублей, а после подожгли машину, на которой приехали.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что преступники были вооружены кувалдой, которой «проломили» себе путь в супермаркет.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на месте уже провели работу сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, троих подозреваемых в ограблении ищут. Точная сумма ущерба пока неизвестна.