Семья из четырёх человек погибла при пожаре под Новосибирском

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном дачном доме в Новосибирской области, сообщили в региональном управлении СК.

Трагедия случилась в ночь на 31 июля в садовом товариществе «Энергетик» Коченевского района.

Во время тушения нашли тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, 11-летней девочки и трёхлетнего мальчика. По данным областного МЧС, при пожаре погибла семья, при этом до прибытия огнеборцев из дома смогла выбраться 54-летняя женщина, сейчас она с ожогами находится в больнице, отмечает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Предварительную причину пожара пока не называют.