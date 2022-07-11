В Бийске две продавщицы схлестнулись с похитителем мыла и одержали победу

В Бийске сотрудницы одного из магазинов отстояли товар, который пытался украсть один из посетителей. Об этом сообщили в сообществе «ЧП Бийск».

Инцидент произошел в магазине по адресу Матросова, 23/1. Мужчина прошелся по торговому залу и набросал себе в сумку 12 кусков детского мыла и несколько кусков сыра.

Когда похититель попытался уйти, на пути у него встали продавщицы.

Одна из женщин стала отнимать у мужчины сумку, а чуть позже к ней присоединилась вторая сотрудница. Вместе им удалось вернуть украденное.

Бийчанину не осталось ничего, кроме как почесать голову и уйти.