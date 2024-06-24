Развожаев уточнил число погибших и раненых в результате обстрела ВСУ в Севастополе

В общей сложности за медицинской помощью обратились 144 человека

24 июня 2024, 00:35, ИА Амител

Момент прилета по пляжу / Фото: "Инцидент Барнаул"

По уточненной информации, в результате удара по пляжу в Севастополе погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В общей сложности за медицинской помощью обратились 144 человека. Из них госпитализировали 82 – 55 взрослых и 27 детей.

"Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения. Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки", – добавил Развожаев.

Он призвал всех, кто был на пляже в момент обстрела, все же обратиться к врачам. При необходимости пострадавших готовы отвезти волонтеры.