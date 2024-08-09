Рецидивистка чуть не задушила пенсионерку в Барнауле

Оказалось, что она уже была судима за кражу

09 августа 2024, 11:24, ИА Амител

Задержанная женщина / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Женщину, чуть не задушившую барнаульскую пенсионерку, задержали в Новосибирске. Об этом рассказали в региональном МВД.

В отдел полиции по Ленинскому району Барнаула поступило сообщение о преступлении в отношении 95-летней местной жительницы. Полицейские выяснили, что утром к ней пришла незнакомка, представилась работником медучреждения и якобы провела осмотр.

Затем злоумышленница прижала подушку к лицу пенсионерки, навалилась и стала душить. Бабушка притворилась, что потеряла сознание, после чего гостья ослабила хватку и начала обыскивать комнаты. Она ушла, а потерпевшая обнаружила исчезновение 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой и задержали её в Новосибирске. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество и кражу 44-летняя жительница Томска.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Она потратила похищенные деньги на личные нужды.