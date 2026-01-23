Рэпер Джиган может потерять имущество на 400 млн рублей по брачному договору

Защита музыканта будет оспаривать сделку, заявляя, что он подписал документ "в уязвимом состоянии" под действием лекарств

Оксана Самойлова и Джиган / Фото: кадр из программы "Шоу Воли" на ТНТ

Если Денис Устименко (Джиган) не сможет оспорить брачный договор, он будет обязан передать бывшей жене Оксане Самойловой имущество общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Shot со ссылкой на список активов, оформленных на музыканта.

Главный актив – трехэтажный особняк площадью около 1300 кв. м в элитном поселке "Шато Соверен" с хаммамом, кинотеатром и участком площадью 22 сотки. Его рыночная оценка превышает 350 млн рублей. Также в перечень входят три квартиры в Москве (стоимостью от 12 до 25 млн рублей) и автомобиль Volkswagen Multivan (около 4 млн рублей). Общая сумма приближается к 400 млн рублей.

По информации издания, адвокаты Джигана будут настаивать, что брачный договор был подписан им "в уязвимом состоянии" – под воздействием лекарств, и он не отдавал себе отчета в последствиях. Если суд не примет эти доводы, все указанное имущество перейдет к Оксане Самойловой.