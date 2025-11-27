Рэпер Macan будет служить в элитном подразделении

Исполнителю уже определили род войск, отправиться на службу он должен 28 ноября

27 ноября 2025, 15:35, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По информации Shot, рэпер Масаn (Андрей Косолапов) будет проходить службу в рядах элитного подразделения специального назначения Росгвардии. Род войск для музыканта уже определен.

23-летний исполнитель получил назначение в центр специального назначения "Витязь".

В его обязанности входит противодействие террористическим угрозам, спасение заложников и подавление массовых беспорядков. В 2002 году бойцы "Витязя" принимали участие в операции по освобождению заложников во время теракта на мюзикле "Норд-Ост", и за время существования подразделения не менее шестнадцати его сотрудников были удостоены звания Героя Российской Федерации.

Приступить к службе рэпер должен уже 28 ноября. Ранее сообщалось, что Маcan получил повестку в армию в конце осеннего призыва.