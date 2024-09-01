Ресторан на Алтае закрыли после проверки Роспотребнадзора

Заведение не сможет работать в ближайшие 60 дней

01 сентября 2024, 17:10, ИА Амител

Кухня ресторана / Фото: pxhere.com/ru/photo/1327589

В Чемальском районе суд приостановил деятельность ресторана "Айвенго". Причиной стали нарушения санитарных норм и правил, которые были выявлены в ходе эпидемиологического расследования, проведенного Роспотребнадзором Республики Алтай.

Оказалось, что для обеспечения ресторана водой использовалась вода из собственной скважины без необходимых документов и без контроля качества и безопасности. Лабораторные исследования показали, что эта вода не соответствует гигиеническим нормам.

Кроме того, в ходе проверки были обнаружены и другие серьезные нарушения: не контролировались условия хранения продуктов, в помещениях были грязь и насекомые, уборка проводилась некачественно, а также не проводился ежедневный осмотр работников на предмет гнойничковых заболеваний.

На судебном заседании представитель предприятия общественного питания пояснил, что некоторые из этих нарушений уже были устранены. Однако документов, подтверждающих безопасность используемой воды и скважины, так и не было представлено.

В результате суд принял решение о приостановке деятельности ресторана "Айвенго" на 60 суток.