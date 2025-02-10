Резкое похолодание настигнет Сибирь к концу текущей недели
Температура воздуха понизится на 7-8 градусов
10 февраля 2025, 10:51, ИА Амител
К концу текущей недели (с 10 по 16 февраля) температура воздуха в Сибири резко упадет на 7-8 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Со слов метеоролога, на юге Западной Сибири, а именно в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях температура воздуха повысилась: ночью в регионах фиксировали -7...-11 градусов. Также в период с 10 по 13 февраля прогнозируется -5...-7 градусов ночью и от 0 до -2 градусов днем.
Однако затем температура резко упадет примерно на 7-8 градусов: ночью похолодает до -13...-17 градусов, а днем столбики термометров покажут около -10 градусов.
10:55:06 10-02-2025
7-8 это резко? Я думал 15-20 резко. Или для красного словца вставили?
11:04:50 10-02-2025
Ну, если сейчас -5 градусов, а за 5 дней резко и свирепо похолодает до -12, то даже не знаю, как такое организмы сибиряков могут выдержать... Надо, наверное, режим ЧС объявлять...
11:34:29 10-02-2025
Адское похолодание до -2 градусов. Воландов и Люцигеров надо проверять на употребление....