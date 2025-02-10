Резкое похолодание настигнет Сибирь к концу текущей недели

Температура воздуха понизится на 7-8 градусов

10 февраля 2025, 10:51, ИА Амител

Мороз / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

К концу текущей недели (с 10 по 16 февраля) температура воздуха в Сибири резко упадет на 7-8 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Со слов метеоролога, на юге Западной Сибири, а именно в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях температура воздуха повысилась: ночью в регионах фиксировали -7...-11 градусов. Также в период с 10 по 13 февраля прогнозируется -5...-7 градусов ночью и от 0 до -2 градусов днем.

Однако затем температура резко упадет примерно на 7-8 градусов: ночью похолодает до -13...-17 градусов, а днем столбики термометров покажут около -10 градусов.