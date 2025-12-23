Россиян начали атаковать "елочные" клещи
Они просыпаются из-за слишком теплой зимы
23 декабря 2025, 16:35, ИА Амител
В связи с аномально теплой зимой в дома россиян проникли "новогодние" клещи с хвойных деревьев. Пробуждение паразитов от зимней спячки произошло раньше обычного.
Как сообщает "База", в центральных областях России, где температура держится выше нуля, наблюдается активизация хвойных клещей. Их заносят в дома вместе с приобретенными живыми елками. Это явление уже отмечено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Отсутствие морозов приводит к кратковременному периоду покоя у клещей, который быстро заканчивается. При повышении температуры насекомые выбираются из-под снега и начинают паразитировать на хвойных растениях.
В теплых квартирах клещи оживают и распространяются, нападая на людей. Укус "елочного" клеща может стать причиной заражения энцефалитом, болезнью Лайма и анаплазмозом. Из-за похожего оттенка коричневого цвета этих опасных паразитов часто принимают за жуков-короедов. В основном клещи скрываются в расщелинах ствола и хвое ели.
16:50:35 23-12-2025
Любители мёртвых деревьев будут страдать.
17:21:03 23-12-2025
Не буду покупать тогда веточки, испугали.
18:34:19 23-12-2025
Раньше даже мысли про такое не было, спасибо
20:23:43 23-12-2025
Гость (18:34:19 23-12-2025) Раньше даже мысли про такое не было, спасибо... ну эта штука давно, уже лет 15, если деревья необработанные
20:24:05 23-12-2025
ну надо умеючи "размораживать" то
12:22:29 24-12-2025
Это чо, статейка от производителей капроновых "йолок"??