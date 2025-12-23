Россиян начали атаковать "елочные" клещи

Они просыпаются из-за слишком теплой зимы

23 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В связи с аномально теплой зимой в дома россиян проникли "новогодние" клещи с хвойных деревьев. Пробуждение паразитов от зимней спячки произошло раньше обычного.

Как сообщает "База", в центральных областях России, где температура держится выше нуля, наблюдается активизация хвойных клещей. Их заносят в дома вместе с приобретенными живыми елками. Это явление уже отмечено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Отсутствие морозов приводит к кратковременному периоду покоя у клещей, который быстро заканчивается. При повышении температуры насекомые выбираются из-под снега и начинают паразитировать на хвойных растениях.

В теплых квартирах клещи оживают и распространяются, нападая на людей. Укус "елочного" клеща может стать причиной заражения энцефалитом, болезнью Лайма и анаплазмозом. Из-за похожего оттенка коричневого цвета этих опасных паразитов часто принимают за жуков-короедов. В основном клещи скрываются в расщелинах ствола и хвое ели.