Россиян начали атаковать "елочные" клещи

Они просыпаются из-за слишком теплой зимы

23 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В связи с аномально теплой зимой в дома россиян проникли "новогодние" клещи с хвойных деревьев. Пробуждение паразитов от зимней спячки произошло раньше обычного.

Как сообщает "База", в центральных областях России, где температура держится выше нуля, наблюдается активизация хвойных клещей. Их заносят в дома вместе с приобретенными живыми елками. Это явление уже отмечено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Отсутствие морозов приводит к кратковременному периоду покоя у клещей, который быстро заканчивается. При повышении температуры насекомые выбираются из-под снега и начинают паразитировать на хвойных растениях.

В теплых квартирах клещи оживают и распространяются, нападая на людей. Укус "елочного" клеща может стать причиной заражения энцефалитом, болезнью Лайма и анаплазмозом. Из-за похожего оттенка коричневого цвета этих опасных паразитов часто принимают за жуков-короедов. В основном клещи скрываются в расщелинах ствола и хвое ели.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

16:50:35 23-12-2025

Любители мёртвых деревьев будут страдать.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:03 23-12-2025

Не буду покупать тогда веточки, испугали.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:19 23-12-2025

Раньше даже мысли про такое не было, спасибо

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:43 23-12-2025

Гость (18:34:19 23-12-2025) Раньше даже мысли про такое не было, спасибо... ну эта штука давно, уже лет 15, если деревья необработанные

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:05 23-12-2025

ну надо умеючи "размораживать" то

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:29 24-12-2025

Это чо, статейка от производителей капроновых "йолок"??

  1 Нравится
Ответить
