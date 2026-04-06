В Госдуме рассказали, кто имеет право на двойную пенсию в России

Двойная пенсия — это исключение из правил в особых случаях

06 апреля 2026, 12:59, ИА Амител

Депутат Алексей Говырин в беседе с "Лентой.ру" разъяснил особенности получения двух пенсий в российской пенсионной системе. По общему правилу один человек может получать лишь одну пенсию, однако для ряда категорий граждан предусмотрены исключения.

Прежде всего это касается инвалидов вследствие военной травмы: они могут одновременно оформить государственную пенсию по инвалидности через силовое ведомство и страховую пенсию по старости — при условии наличия минимального страхового стажа.

Аналогичный порядок действует для военнослужащих‑контрактников после увольнения со службы: если они продолжили работать на гражданке и достигли пенсионного возраста, им также может быть назначена вторая пенсия.

К числу лиц, имеющих право на одновременное получение двух выплат, относятся:

родители погибших военнослужащих — им положена пенсия по потере кормильца во время службы в сочетании со страховой или социальной пенсией;

члены семей космонавтов — для них предусмотрено аналогичное право по той же причине;

участники Великой Отечественной войны — они могут получать две пенсии, если инвалидность наступила по причинам, не связанным с боевыми действиями (например, из‑за общего заболевания или трудового увечья);

ликвидаторы последствий радиационных и техногенных катастроф (в первую очередь — чернобыльцы) — они вправе совмещать государственную пенсию по инвалидности со страховой при наличии необходимого стажа;

сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и федеральные государственные гражданские служащие — при соблюдении установленных законом условий.

По словам депутата, само существование права на две пенсии выступает компенсацией за реальный ущерб здоровью, полученный при службе государству, либо за потерю близкого человека при исполнении воинского долга.

«Для оформления второй пенсии необходимо обратиться в территориальный орган Социального фонда России и документально подтвердить свое право. В зависимости от основания для получения выплаты потребуются: справки о военной службе, медицинские заключения, свидетельства и иные подтверждающие документы», — говорится в публикации.

При этом в ряде случаев закон дает гражданину возможность выбора — он не обязан оформлять обе выплаты и может остановиться на одной из пенсий, если такая альтернатива предусмотрена.