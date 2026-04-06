В Барнауле 200 человек эвакуировались из корпуса АлтГУ из-за задымления в подвале
Причиной инцидента послужило короткое замыкание в электророзетке — при этом открытого горения не возникло
06 апреля 2026, 12:37, ИА Амител
Подразделения первого пожарно‑спасательного отряда оперативно выехали в учебный корпус АлтГУ на проспекте Социалистическом, 68, после срабатывания автоматической пожарной сигнализации.
Как рассказали в МЧС Алтайского края, по прибытии на место пожарные зафиксировали слабое задымление в подвальном помещении. В ходе проверки установили, что причиной инцидента стало короткое замыкание в электророзетке — возгорания при этом не последовало.
До прибытия пожарно‑спасательных расчетов здание самостоятельно покинули около 200 человек. Благодаря своевременной эвакуации и оперативным действиям экстренных служб пострадавших в результате происшествия нет.
Ничего так замыкание в розетке - на фото весь блок розеток расплавился. Чего они туда включали то? В каждую розетку блока электрочайники включили?