В Барнауле 200 человек эвакуировались из корпуса АлтГУ из-за задымления в подвале

06 апреля 2026, 12:37, ИА Амител

Возгорание в АлтГУ / Фото: МЧС Алтайского края

Подразделения первого пожарно‑спасательного отряда оперативно выехали в учебный корпус АлтГУ на проспекте Социалистическом, 68, после срабатывания автоматической пожарной сигнализации.

Как рассказали в МЧС Алтайского края, по прибытии на место пожарные зафиксировали слабое задымление в подвальном помещении. В ходе проверки установили, что причиной инцидента стало короткое замыкание в электророзетке — возгорания при этом не последовало.

До прибытия пожарно‑спасательных расчетов здание самостоятельно покинули около 200 человек. Благодаря своевременной эвакуации и оперативным действиям экстренных служб пострадавших в результате происшествия нет.