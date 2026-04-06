Россияне начали активно скупать квартиры в Белоруссии

Однокомнатную квартиру в Белоруссии можно купить примерно за 5 млн рублей

06 апреля 2026, 12:46, ИА Амител

Покупка жилья / Жилье / Квартира / Недвижимость / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне в марте заметно активизировались на рынке недвижимости Белоруссии, особенно в Минске. Об этом сообщает НСН со ссылкой на эксперта по зарубежной недвижимости Филипп Березин.

По данным Национального кадастрового агентства Белоруссии, за март 2026 года граждане России приобрели 126 объектов недвижимости в Минске. Это около 10% всех сделок за месяц, тогда как ранее их доля составляла 3–4%.

Эксперт объяснил рост интереса доступной стоимостью жилья и комфортными условиями покупки. «Это удобный, дешевый и безопасный вариант», — отметил Березин.

Он уточнил, что однокомнатную квартиру в Белоруссии можно купить за 5 млн рублей — это примерно вдвое дешевле, чем в Москве, и ниже, чем в Санкт-Петербурге. Дополнительным фактором называют отсутствие ограничений для россиян при покупке недвижимости, а также возможность свободно пользоваться интернет-сервисами.

Граждане РФ могут приобретать не только квартиры, но и дома, а также коммерческую недвижимость, а затем сдавать ее в аренду или перепродавать без дополнительных ограничений.

Свою оценку ситуации дал и депутат Госдумы Андрей Свинцов. В комментарии "Газете.ru" он заявил, что подобные покупки являются обычной практикой.

«Я считаю, что массовая покупка россиянами квартир в Минске — это совершенно нормальная ситуация, потому что огромное количество международных рынков закрылось, а наши граждане хотят иметь какое-то жилье, дачу, квартиру, где-то вдали от тех мест, где они привыкли жить. Я не считаю, что это массовая миграция. Я считаю, что Белоруссия — действительно комфортная страна и наше братское государство, фактически единый союз России и Белоруссии. И, конечно, цены в Белоруссии намного ниже, поэтому многие предпочитают иметь второе жилье, а некоторые переезжают, потому что там жизнь дешевле, чем в России, и продукты питания там более высокого качества. У меня тоже есть двое знакомых, которые переехали в Белоруссию и живут там замечательно абсолютно, работая удаленно в России», — сказал Свинцов.

При этом депутат отметил, что не считает такие сделки массовым явлением, хотя и положительно оценивает интерес россиян к недвижимости в соседней стране.

Ранее сообщалось, что рекордные 430 млрд рублей взяли в ипотеку россияне в январе.

Комментарии 9

Гость

13:41:23 06-04-2026

уже и туда москвичи полезли, вот где дурные деньги-то... девать некуда

гость

14:58:32 06-04-2026

бе-ла-русь. а не белорусссиа

Гость

17:23:51 06-04-2026

гость (14:58:32 06-04-2026) бе-ла-русь. а не белорусссиа...
Еще скажи, что правильно Нидерланды, а не Голландия

Гость

16:15:03 06-04-2026

возможность свободно пользоваться интернет-сервисами. Вот , что является самым основным при выборе места где можно языком или просто бездумно по клавишам стучать.

Гость

16:53:31 06-04-2026

Просто этих самых россиян поставили в такую позу, что либо менять профессию либо заключать контракт. Самое интересное, что от этого теряет и бюджет ведь люди работая дистанционно получают деньги из-за рубежа и тратят их в РФ. Сейчас они просто уедут и это минус деньги и минус граждане, за количество которых все так переживают. Так-что в целом всё идёт по плану

Гость

17:33:22 06-04-2026

Гость (16:53:31 06-04-2026) Просто этих самых россиян поставили в такую позу, что либо м... Их немного-не волнуйся

Гость

10:55:21 07-04-2026

Гость (17:33:22 06-04-2026) Их немного-не волнуйся ... Очень даже много, посмотри по разным странам количество русских эмигрантов на местах, в одном только США до 4,5 млн., и это не Вася-алкаш с тремя классами образования паразитирующий на государстве свалил, это сливки общества, лучшие специалисты и просто способные люди, которые вместо того, что бы развивать свою страну, будут развивать чужие. А что остается здесь? Как можно быть таким недальновидным и так примитивно рассуждать....хотя о чем я, все кто умеет думать уехали.

Гость

22:49:58 06-04-2026

Всё ближе к европке.

Гость

08:03:02 08-04-2026

гость (14:58:32 06-04-2026) бе-ла-русь. а не белорусссиа... "не вырубишь и топором" белоруссия было есть и будет.

