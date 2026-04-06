Россияне начали активно скупать квартиры в Белоруссии

Однокомнатную квартиру в Белоруссии можно купить примерно за 5 млн рублей

06 апреля 2026, 12:46, ИА Амител

Россияне в марте заметно активизировались на рынке недвижимости Белоруссии, особенно в Минске. Об этом сообщает НСН со ссылкой на эксперта по зарубежной недвижимости Филипп Березин.

По данным Национального кадастрового агентства Белоруссии, за март 2026 года граждане России приобрели 126 объектов недвижимости в Минске. Это около 10% всех сделок за месяц, тогда как ранее их доля составляла 3–4%.

Эксперт объяснил рост интереса доступной стоимостью жилья и комфортными условиями покупки. «Это удобный, дешевый и безопасный вариант», — отметил Березин.

Он уточнил, что однокомнатную квартиру в Белоруссии можно купить за 5 млн рублей — это примерно вдвое дешевле, чем в Москве, и ниже, чем в Санкт-Петербурге. Дополнительным фактором называют отсутствие ограничений для россиян при покупке недвижимости, а также возможность свободно пользоваться интернет-сервисами.

Граждане РФ могут приобретать не только квартиры, но и дома, а также коммерческую недвижимость, а затем сдавать ее в аренду или перепродавать без дополнительных ограничений.

Свою оценку ситуации дал и депутат Госдумы Андрей Свинцов. В комментарии "Газете.ru" он заявил, что подобные покупки являются обычной практикой.

«Я считаю, что массовая покупка россиянами квартир в Минске — это совершенно нормальная ситуация, потому что огромное количество международных рынков закрылось, а наши граждане хотят иметь какое-то жилье, дачу, квартиру, где-то вдали от тех мест, где они привыкли жить. Я не считаю, что это массовая миграция. Я считаю, что Белоруссия — действительно комфортная страна и наше братское государство, фактически единый союз России и Белоруссии. И, конечно, цены в Белоруссии намного ниже, поэтому многие предпочитают иметь второе жилье, а некоторые переезжают, потому что там жизнь дешевле, чем в России, и продукты питания там более высокого качества. У меня тоже есть двое знакомых, которые переехали в Белоруссию и живут там замечательно абсолютно, работая удаленно в России», — сказал Свинцов.

При этом депутат отметил, что не считает такие сделки массовым явлением, хотя и положительно оценивает интерес россиян к недвижимости в соседней стране.

