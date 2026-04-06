В алтайском поселке Промышленном вода идет по улицам и подтапливает приусадебные участки

Вода продолжает прибывать

06 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Фото: "ЧП Бийск"

В поселке Промышленном на утро 6 апреля осложнилась паводковая обстановка — вода распространяется по территории населенного пункта и частично переливается через дамбу. При этом, по имеющимся данным, подтоплены приусадебные участки.

О ситуации сообщили очевидцы в Telegram-канале "ЧП Бийск". По их словам, вода продолжает прибывать и проходит по улицам, а также фиксируется перелив через защитную дамбу. Отмечается, что затор на водоеме сохраняется на прежнем месте, что мешает нормальному стоку воды.

Судя по опубликованным фотографиям, подтоплены дворы и земельные участки. В отдельных местах уровень воды достигает примерно половины колеса трактора К-700 "Кировец", что свидетельствует о значительном подъеме.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ожидают подтопления дорог и низменных участков из‑за потепления. Власти мониторят уровень воды в Оби и притоках на фоне весеннего паводка.