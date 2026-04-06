К концу марта объем вылова пикши достиг 20,5 тысячи тонн — это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года

06 апреля 2026, 12:17, ИА Амител

По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в 2026 году пикша возглавила список наиболее подешевевших видов рыбы на российском оптовом рынке.

Как сообщил РИА Новости президент ассоциации Герман Зверев, с начала года оптовые цены на пикшу в регионе вылова (СЗФО) снизились на 5,4%, а за последние 12 месяцев падение составило 17,5% — до 350 рублей за килограмм.

Эксперты выделили несколько ключевых причин снижения цен. Во‑первых, в текущем улове преобладает более мелкая рыба — это обусловлено особенностями жизненного цикла пикши и спецификой географии промысла российских рыбаков. Во‑вторых, сказалось увеличение общего допустимого улова.

Ситуация с запасами пикши контрастирует с положением дел в сегменте трески: если запасы последней остаются на низком уровне, то популяция пикши заметно выросла благодаря урожайным поколениям 2022–2023 годов.

В результате объем возможного вылова пикши в текущем году достиг около 67 тысяч тонн — это почти на 20% превышает показатель предыдущего года.

«К концу марта российские рыбаки уже добыли 20,5 тысячи тонн пикши, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом розничные цены на мороженую пикшу в Центральном федеральном округе существенно отличаются от оптовых: по результатам аудита розничных предложений стоимость килограмма варьируется в диапазоне 500–900 рублей — в зависимости от торговой точки и производителя», — говорится в публикации.

Напомним, по итогам 2025 года самой подешевевшей рыбой в опте стала сельдь. В числе других видов рыбы, которые упали в цене, отметили скумбрию и треску.