Египетские храмы. Бизнес-ЖК на месте "барнаульского разлома" раскритиковали на градсовете

Участок настолько мал, что там не хватило места для благоустройства

06 апреля 2026, 12:25, ИА Амител

Проект дома на ул. Партизанской, 60 / Фото: "Мой дом"

Проект семиэтажного дома бизнес-класса на ул. Партизанской, где еще несколько лет назад находился "барнаульский разлом", забраковали в мэрии. Эскизы раскритиковали за отсутствие двора (где нет ни детских площадок, ни зон отдыха), за несоблюдение градостроительных нормативов, маленькие комнаты в квартирах, и даже — за архитектуру, которую сравнили с египетскими храмами. Эксперты отметили, что представленные параметры никак не соотносятся с заявленным классом ЖК. Подробнее — в материале amic.ru.

"Двор" в соседнем квартале

Многоквартирный дом спроектировали на ул. Партизанской, 60. В 2016 году здесь снесли недостроенное офисное здание, которое из-за земельной неразберихи практически разделили пополам. За это объект прозвали "барнаульским разломом". В 2025 году стали известно, что участок выкупила компания "Мой дом" (девелопер возводит дома на месте кинотеатра "Искра" и "Колизея"), которая 1 апреля 2026-го представила проект клубного дома на градсовете.

Здание спроектировали небольшим — семь надземных этажей и два уровня подземного паркинга на 39 машино-мест. В ЖК предусмотрено 13 квартир, рассчитанных на 44 человека. Первый и часть второго этажа отданы под коммерческие помещения. Вход в здание возможен как с ул. Партизанской, так и со двора. Правда, его почти нет: территория дома всего 11 соток, из-за чего детские площадки решено организовать на втором этаже (здесь будет игровая комната). Там же разместили спортивную зону: для жильцов обещают оборудовать фитнес-зал площадью 44 "квадрата".

Также проживающим предлагают использовать для занятий спортивное ядро гимназии № 27, которая расположена на пр. Красноармейском, 62. А вот зоны отдыха для жильцов предусмотрены "под боком" — на пр. Ленина.

«Нормы разрешают нам в рамках пешеходной доступности 100 метров расположить площадку для отдыха взрослого населения. Как раз рядом с участком есть аллея по проспекту Ленина, которая оборудована лавочками для отдыха, там растут деревья», — отметила докладчик, архитектор Любовь Пшеничкина.

Но не только людям предлагают ходить до места отдыха: для выгула домашних животных проектировщики хотят использовать сквер у ТЦ "Гулливер", в 700–800 метрах от ЖК.

Фасады дома представили двух вариантов. Первый — единение с существующими зданиями, но он будет выделяться среди них. Основной акцент — монументальная колоннада, которая сочетается с витражным остеклением. Для отделки предлагают фасадные плиты и композитные панели. Во втором варианте фасады "перекликаются" с домом на пр. Ленина, 35 (объект культурного наследия).

«На памятнике культурного наследия мы видим пилястры. Эти же пилястры мы интерпретируем в наш дом. Он более светлый, с более классическими элементами», — отметила Пшеничкина.

Также застройщик обещает благоустроить территорию на пересечении пр. Ленина и ул. Партизанской: установить там лавочки, выполнить озеленение.

Вопрос концепции

Несоответствие проекта градостроительным нормативам стало главной темой для обсуждения. Бывший главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил: недостающие площадки для отдыха проектировщики предлагают разместить на общегородской территории — на бульваре по пр. Ленина. Этот подход недопустим.

«Какое у вас представление о Барнауле? Это город без людей? Это город без машин? Появляется вот этот дом, значит, все, что в городе построено, предназначено, прежде всего, для вашего объекта? Есть земля, которая предполагает размещение площадок определенных нормативов в пределах земельного участка. Вы этих площадей на участке не находите и предлагаете альтернативу», — отметил он.

Любовь Пшеничкина объяснила: среди рассматриваемых было и предложение использовать кровлю дома. Там думали разместить спортивные площадки. Однако все-таки решили не гнать людей на крышу.

«Здесь вопрос концепции. Получается, что, с одной стороны, мы говорим про удобство, у нас всего лишь 13 квартир, 44 жителя, и мы не хотели их отправлять именно на кровлю», — сказала докладчик.

Однако Виктор Четошников настаивал: все элементы благоустройства должны располагаться на участке строительства. Остальное — скверы, эксплуатируемая кровля — могут идти только дополнительным плюсом. То же самое касается и спортивной площадки. Также Четошников обратил внимание, что ширина пожарного проезда должна быть шесть метров, однако в проекте она всего пять.

Возникли у эксперта и вопросы к архитектуре дома. Он отметил, что пропорции здания напоминают "египетские храмы с тяжеловесностью и громоздкостью".

«Мне кажется, вариант просто неуместен. Решение, на мой взгляд, совершенно неудовлетворительное», — сказал Виктор Четошников.

"Ложная идея"

Чтобы соблюсти все нормативы, здание необходимо уменьшить, уверен архитектор Сергей Боженко. Он обратил внимание еще и на планировку квартир: в некоторых вариантах есть комнаты 14–17 квадратных метров. По его мнению, в будущем это грозит массовой перепланировкой.

«Комнатки такие маленькие, видно сразу, что это сделано сознательно, с тем, чтобы в процессе строительства квартиры разделить на две, на три, превратив их в двухкомнатные. Сама идея, на мой взгляд, ложная, и авторы проекта сознательно идут на уменьшение квартир, пытаясь уйти от размещения необходимого количества парковочных мест», — отметил он.

По мнению архитектора, предложение выгуливать собак у ТЦ "Гулливер" заведомо утопичное, и домашние животные будут гулять вокруг памятника Достоевскому (пересечение пр. Ленина и ул. Партизанской).

«Все это наивно, на уровне студенческого проекта. Мы должны смотреть правде в глаза: надо в корне переработать проект, уменьшив площадь застройки, и тогда более или менее удастся приблизиться к нормативным требованиям», — резюмировал Сергей Боженко.

Остальные члены градсовета согласились с этим предложением и отправили проект на доработку.

Проекты со "следом"

Отметим, что компания "Мой дом" оставляет после себя "след" из резонансных проектов. В 2023 году девелопер заявил, что планирует построить на месте бывшего кинотеатра "Искра" 17-этажную высотку с офисами и апартаментами. Эта новость шокировала жителей Сулимы: они неоднократно выходили на протесты и собрания. Однако это не помогло, и в начале 2024-го здание демонтировали.

А в 2026 году компания объявила, что вместо апартаментов во второй башне появятся жилые квартиры. Этого и опасались горожане из ближайших кварталов. Застройщик пояснил: изменить проект позволил обновленный генплан, где участок под "Искрой" попал в зону смешанной и общественно-деловой застройки (СОД-2). Она разрешает строительство жилья.

Еще один проект компания готовится возвести на месте "Колизея" (культового административного здания в центре Барнаула), который уже сносят. После демонтажа здесь развернется строительство разноуровневого жилого комплекса, проект которого уже согласовали на градсовете. Однако вместе со зданием будет уничтожен и сквер, который сейчас занимает почти треть участка.

Также компания возводит ЖК на Змеиногорском тракте. Против этого комплекса бунтовали жильцы ближайших многоэтажек. Люди были возмущены тем, что ЖК возводят в крупном лесном массиве, где растут вековые деревья, и после строительства домов территория станет недоступной для отдыха и прогулок жителям соседних ЖК.

Со скандалом был связан и проект административного здания на Змеиногорском тракте, 100г. Под "боком" у объекта находится пятиэтажный дом, жильцы которого опасались, что здание не переживет стройки, и настаивали: земельный участок под комплекс выделен незаконно. Однако в марте 2026-го девелопер все-таки получил разрешение на строительство объекта.