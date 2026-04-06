В Барнауле покажут спектакль "Роковое наследство": о жизни, в которой за все надо платить

Вместе с собственностью отца главный герой унаследовал и его проблемы

06 апреля 2026, 12:51, ИА Амител

18 мая 2026 года на сцене Алтайского государственного музыкального театра покажут спектакль "Роковое наследство", главные роли в котором исполняют народная артистка РФ Ирина Алферова, Сергей Астахов и Мария Климова.

«В жизни за все приходится платить — деньгами, здоровьем или чем-то иным. Недолго радовался герой спектакля внезапно свалившемуся на него наследству. Оказалось, что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы», — говорится в анонсе.

Режиссер-постановщик — Андрей Селиванов. Художник-сценограф и художник по костюмам — Ростислав Протасов. Продолжительность спектакля с антрактом — 2 часа 15 минут.