Российским зрителям впервые за четыре года покажут трансляцию Олимпийских игр
Спортсмены из России выступят в нейтральном статусе
21 января 2026, 21:25, ИА Амител
После четырехлетнего перерыва российские болельщики вновь получат возможность смотреть прямые трансляции Олимпийских игр. Права на показ зимних Игр 2026 года в Милане приобрел видеосервис Okko. Об этом сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, пишет Shot.
Зрителям будут доступны все ключевые события: от красочных церемоний открытия и закрытия до решающих соревнований в борьбе за медали. Трансляции можно будет смотреть как в прямом эфире, так и в записи на любых устройствах – от телевизоров до смартфонов.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. Как ожидается, российские спортсмены примут в ней участие в нейтральном статусе, без национальной символики. На данный момент индивидуальные приглашения от международных федераций уже получили представители шести видов спорта: фигурного катания, лыжных гонок, ски-альпинизма, шорт-трека, конькобежного и санного спорта.
21:31:23 21-01-2026
А вот без хоккея без России, вся Олимпиада целиком будет уже не та.
Александру-то как досадно будет. И НХЛ отпускают игроков туда в этот раз, а его политика не пускает.
22:03:25 21-01-2026
типа Россияне не смотрели ДО этого Олимпиады?? нуну. смотрели все и всё что кто хочет!
22:21:24 21-01-2026
"А счастье-то, а честь какая!"
00:18:27 22-01-2026
Деньги на ветер. Кому интересно, в интернете посмотрят, привыкли уже. ЛУЧШЕ БЫ ПОТРАТИЛИ СРЕДСТВА НА ДЕТСКИЙ БЕСПЛАТНЫЙ СПОРТ
12:00:53 22-01-2026
Отличная новость. С удовольствием посмотрю трансляции. Окко красавчики.
13:24:22 22-01-2026
Okko? Так это надо будет подписку у них покупать или нет?
18:03:40 22-01-2026
Гость (13:24:22 22-01-2026) Okko? Так это надо будет подписку у них покупать или нет?... дааа
15:47:38 22-01-2026
Показывать будут федеральные каналы. Но кто принял решение потратить народные деньги на то, как унижают россиян без флага и гимна? Кто хочет пусть смотрят на платных каналах.