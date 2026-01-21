НОВОСТИОбщество

Российским зрителям впервые за четыре года покажут трансляцию Олимпийских игр

Спортсмены из России выступят в нейтральном статусе

21 января 2026, 21:25, ИА Амител

Фото: Douglas Schneiders / unsplash.com
После четырехлетнего перерыва российские болельщики вновь получат возможность смотреть прямые трансляции Олимпийских игр. Права на показ зимних Игр 2026 года в Милане приобрел видеосервис Okko. Об этом сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, пишет Shot.

Зрителям будут доступны все ключевые события: от красочных церемоний открытия и закрытия до решающих соревнований в борьбе за медали. Трансляции можно будет смотреть как в прямом эфире, так и в записи на любых устройствах – от телевизоров до смартфонов.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. Как ожидается, российские спортсмены примут в ней участие в нейтральном статусе, без национальной символики. На данный момент индивидуальные приглашения от международных федераций уже получили представители шести видов спорта: фигурного катания, лыжных гонок, ски-альпинизма, шорт-трека, конькобежного и санного спорта.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

21:31:23 21-01-2026

А вот без хоккея без России, вся Олимпиада целиком будет уже не та.
Александру-то как досадно будет. И НХЛ отпускают игроков туда в этот раз, а его политика не пускает.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:25 21-01-2026

типа Россияне не смотрели ДО этого Олимпиады?? нуну. смотрели все и всё что кто хочет!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:21:24 21-01-2026

"А счастье-то, а честь какая!"

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:18:27 22-01-2026

Деньги на ветер. Кому интересно, в интернете посмотрят, привыкли уже. ЛУЧШЕ БЫ ПОТРАТИЛИ СРЕДСТВА НА ДЕТСКИЙ БЕСПЛАТНЫЙ СПОРТ

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пацифист

12:00:53 22-01-2026

Отличная новость. С удовольствием посмотрю трансляции. Окко красавчики.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:22 22-01-2026

Okko? Так это надо будет подписку у них покупать или нет?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:40 22-01-2026

Гость (13:24:22 22-01-2026) Okko? Так это надо будет подписку у них покупать или нет?... дааа

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:38 22-01-2026

Показывать будут федеральные каналы. Но кто принял решение потратить народные деньги на то, как унижают россиян без флага и гимна? Кто хочет пусть смотрят на платных каналах.

  2 Нравится
Ответить
