Российским зрителям впервые за четыре года покажут трансляцию Олимпийских игр

Спортсмены из России выступят в нейтральном статусе

21 января 2026, 21:25, ИА Амител

Фото: Douglas Schneiders / unsplash.com

После четырехлетнего перерыва российские болельщики вновь получат возможность смотреть прямые трансляции Олимпийских игр. Права на показ зимних Игр 2026 года в Милане приобрел видеосервис Okko. Об этом сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, пишет Shot.

Зрителям будут доступны все ключевые события: от красочных церемоний открытия и закрытия до решающих соревнований в борьбе за медали. Трансляции можно будет смотреть как в прямом эфире, так и в записи на любых устройствах – от телевизоров до смартфонов.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. Как ожидается, российские спортсмены примут в ней участие в нейтральном статусе, без национальной символики. На данный момент индивидуальные приглашения от международных федераций уже получили представители шести видов спорта: фигурного катания, лыжных гонок, ски-альпинизма, шорт-трека, конькобежного и санного спорта.