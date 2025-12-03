"Ростелеком" помогает школьникам освоить цифровую безопасность через настольную игру

Ребята из Барнаула приняли участие во всероссийском марафоне по кибербезопасности

Настольная игра / Фото: "Ростелеком"

Накануне Международного дня защиты информации, 30 ноября, "Ростелеком" впервые провел однодневный марафон настольных игр "Безопасный интернет". Участие в проекте приняли школьники 5–7-х классов из девяти городов России. Барнаул представляли ученики 5-го "В" класса средней общеобразовательной школы № 138.

Эту игру компания разработала совместно с детским журналом "Радуга" из Республики Коми. Цель – научить детей безопасно ориентироваться в цифровом мире: распознавать угрозы, защищать личные данные, создавать надежные пароли и правильно общаться в соцсетях.

Игра предназначена для шести человек и представляет собой классическую "бродилку". Чтобы достичь финиша, участники отвечают на вопросы ведущего и получают цветные карточки с баллами за правильные ответы. Побеждает тот игрок или команда, которые набрали наибольшее количество очков.

Марафон настольных игр "Безопасный интернет" / Фото: "Ростелеком"

28 ноября барнаульские школьники начали игру первыми, а в тот же день к ним присоединились ребята из Новосибирска, Омска, Челябинска, Кирова, Нижнего Новгорода, Воронежа, Пензы и Москвы. Ученики 138-й школы сформировали четыре команды и соревновались на время. Почти все участники успешно справились с большинством вопросов, задач и ребусов. Победу одержали Степан Храпов и команда "Гангстеры". Волонтеры "Ростелекома" наградили победителей и участников сувенирами, а школе подарили книгу Станислава Макарова "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир".

«Хотя ребята хорошо ориентируются в интернете, игра показала, что им все еще не хватает важной и полезной информации. Было интересно наблюдать, с каким азартом и желанием победить они усваивали новые знания», – сказала классный руководитель 5-го "В" класса барнаульской СОШ № 138 Ирина Демьяненко.

И поблагодарила "Ростелеком" за возможность принять участие в такой познавательной и увлекательной игре.

Марафон настольных игр стал завершением серии мероприятий по кибербезопасности, проведенных в ноябре, отметил директор алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

«Наши инициативы были направлены на то, чтобы повысить уровень цифровой грамотности в среде интернет-пользователей. Волонтеры организовывали для школьников "Уроки Ростелекома", а пенсионеров обучали правилам борьбы с мошенниками по нашему учебному пособию "Азбука интернета"», – подытожил Сергей Лавренюк.

Добавим, что Алтайское подразделение "Ростелекома" организовало занятия по кибербезопасности для учащихся Центра цифрового развития "ИТ-Куб" (с. Майма), Республиканского классического лицея (г. Горно-Алтайск) Республики Алтай и гимназии № 45 (г. Барнаул). Это стало частью мероприятий, приуроченных к Российской неделе кибербезопасности и месяцу борьбы с буллингом, инициированному социальной сетью VK*.

