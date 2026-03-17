Спокойный ветер и небольшой плюс. Какая погода ждет Алтайский край 17 марта

Дороги местами скует сильная гололедица

17 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 17 марта в Алтайском крае ожидается от -3 до +2 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. Дороги местами скует сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 2–7 м/с.

В Барнауле обещают 0...-2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

Ранее в Алтайском крае объявили режим "черного неба".