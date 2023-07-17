"Росводоканал Барнаул" прокомментировал инцидент с провалом автомобиля под асфальт

В результате происшествия никто не пострадал, водителю возместят ущерб в досудебном порядке

17 июля 2023, 11:12, ИА Амител

Кадр: "Барнаул № 1"

"Росводоканал Барнаул" прокомментировал падение автомобиля под асфальт в Северном Власихинском проезде. Комментарий предприятия есть в распоряжении amic.ru.

"Накануне произошло повреждение на самотечной линии канализационного коллектора № 15 диаметром 900 мм в районе дома № 61 по проезду Северному Власихинскому. В провале оказался автомобиль ВАЗ. В машине не было водителя и пассажиров, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

С хозяином авто договорились о возмещении ущерба в досудебном порядке.

Сейчас сотрудники водоканала устраняют повреждения. Всего планируют заменить 25 метров трубы. На месте работают пять единиц техники и бригада специалистов.