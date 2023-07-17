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"Росводоканал Барнаул" прокомментировал инцидент с провалом автомобиля под асфальт

В результате происшествия никто не пострадал, водителю возместят ущерб в досудебном порядке

17 июля 2023, 11:12, ИА Амител

Кадр: "Барнаул № 1"
Кадр: "Барнаул № 1"

"Росводоканал Барнаул" прокомментировал падение автомобиля под асфальт в Северном Власихинском проезде. Комментарий предприятия есть в распоряжении amic.ru.

"Накануне произошло повреждение на самотечной линии канализационного коллектора № 15 диаметром 900 мм в районе дома № 61 по проезду Северному Власихинскому. В провале оказался автомобиль ВАЗ. В машине не было водителя и пассажиров, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

С хозяином авто договорились о возмещении ущерба в досудебном порядке. 

Сейчас сотрудники водоканала устраняют повреждения. Всего планируют заменить 25 метров трубы. На месте работают пять единиц техники и бригада специалистов.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 5

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Гость

11:17:37 17-07-2023

Да уж, хорошо хоть без жертв......но никто не застрахован от подобного.......почему такое возможно???

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Гость

11:57:05 17-07-2023

это же не провал а прорыв!

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Гость

13:42:49 17-07-2023

Да нет, прорыв был на этом месте несколько лет назад, а это настоящий провал!

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Гость

14:56:54 17-07-2023

ВАЗ в канализации..... Ну всё правильно...

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Гость

19:06:01 17-07-2023

И опять же икто не виноват????

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