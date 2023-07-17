"Росводоканал Барнаул" прокомментировал инцидент с провалом автомобиля под асфальт
В результате происшествия никто не пострадал, водителю возместят ущерб в досудебном порядке
17 июля 2023, 11:12, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" прокомментировал падение автомобиля под асфальт в Северном Власихинском проезде. Комментарий предприятия есть в распоряжении amic.ru.
"Накануне произошло повреждение на самотечной линии канализационного коллектора № 15 диаметром 900 мм в районе дома № 61 по проезду Северному Власихинскому. В провале оказался автомобиль ВАЗ. В машине не было водителя и пассажиров, никто не пострадал", – говорится в сообщении.
С хозяином авто договорились о возмещении ущерба в досудебном порядке.
Сейчас сотрудники водоканала устраняют повреждения. Всего планируют заменить 25 метров трубы. На месте работают пять единиц техники и бригада специалистов.
11:17:37 17-07-2023
Да уж, хорошо хоть без жертв......но никто не застрахован от подобного.......почему такое возможно???
11:57:05 17-07-2023
это же не провал а прорыв!
13:42:49 17-07-2023
Да нет, прорыв был на этом месте несколько лет назад, а это настоящий провал!
14:56:54 17-07-2023
ВАЗ в канализации..... Ну всё правильно...
19:06:01 17-07-2023
И опять же икто не виноват????