Орбан сравнил стратегию ЕС по России с планами Гитлера и Наполеона

Премьер Венгрии назвал эту стратегию провальной

22 февраля 2026, 14:05, ИА Амител

Виктор Орбан / Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС
Виктор Орбан / Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Евросоюз рассчитывает, что Россия проиграет в конфликте с Украиной, но стратегия главы евродипломатии Каи Каллас провальная, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит издание Origo.

«Я просто скажу, что Наполеон и Гитлер пытались это сделать. Они не смогли, а потом Кая Каллас... Это провальная стратегия с ужасными жертвами», — сказал Орбан во время предвыборной кампании в Бекешчабе.

Как отметил венгерский премьер, Евросоюз отправляет финансовую помощь Украине, однако сам вынужден брать кредиты в международных банках. По его мнению, Киев вряд ли вернет эти деньги. «ЕС хочет выделить достаточно денег, чтобы войны хватило еще на два года», — отметил политик.

Гость

14:22:08 22-02-2026

Кто такой Орбан? Венгерский мелкий жулик, детки вью гнезда в США.

Гость

14:47:43 22-02-2026

Эк заело бандеровца. Ты на своего наркофюрера посмотри. Вот жулик так жулик!

Гость

16:17:45 22-02-2026

У меня вождь Владимир Владимирович, это ты на него сказал?

Гость

20:03:56 22-02-2026

Бандеровцы сегодня минусуют, завтра пойдут релейные шкафы жечь. Ну а потом жизнь поломанная.

Гость

22:40:44 22-02-2026

Если бы чистые бандеровцы... Это местные... Живут в соседней квартире, здороваются, разговаривают без гыканья. Но каждый дрон, долетевший до населенного пункта России, отмечают "сала украине" ...

