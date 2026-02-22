Орбан сравнил стратегию ЕС по России с планами Гитлера и Наполеона

Премьер Венгрии назвал эту стратегию провальной

22 февраля 2026, 14:05, ИА Амител

Виктор Орбан / Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Евросоюз рассчитывает, что Россия проиграет в конфликте с Украиной, но стратегия главы евродипломатии Каи Каллас провальная, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит издание Origo.

«Я просто скажу, что Наполеон и Гитлер пытались это сделать. Они не смогли, а потом Кая Каллас... Это провальная стратегия с ужасными жертвами», — сказал Орбан во время предвыборной кампании в Бекешчабе.

Как отметил венгерский премьер, Евросоюз отправляет финансовую помощь Украине, однако сам вынужден брать кредиты в международных банках. По его мнению, Киев вряд ли вернет эти деньги. «ЕС хочет выделить достаточно денег, чтобы войны хватило еще на два года», — отметил политик.