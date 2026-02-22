Обществознание исключат из школьной программы восьмых классов

Подготовка новых единых учебников по этому предмету завершена, заявил министр просвещения

22 февраля 2026, 13:35, ИА Амител

Флаг РФ над зданием школы в Барнауле / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2026 года обществознание в школах будут преподавать только для учеников 9–11-х классов, сообщил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников 8–11-х классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9–11-х классах»,— сказал министр.

Он уточнил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию завершена.

В октябре 2024 года Сергей Кравцов подписал приказ о сокращении количества уроков по обществознанию. До сентября 2025 года предмет преподавали по одному часу в неделю в 6–9-х классах и по два часа в 10–11-х. Когда изменения вступили в силу, освободившиеся часы заняли уроки истории.