Обществознание исключат из школьной программы восьмых классов
Подготовка новых единых учебников по этому предмету завершена, заявил министр просвещения
22 февраля 2026, 13:35, ИА Амител
С 1 сентября 2026 года обществознание в школах будут преподавать только для учеников 9–11-х классов, сообщил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников 8–11-х классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9–11-х классах»,— сказал министр.
Он уточнил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию завершена.
В октябре 2024 года Сергей Кравцов подписал приказ о сокращении количества уроков по обществознанию. До сентября 2025 года предмет преподавали по одному часу в неделю в 6–9-х классах и по два часа в 10–11-х. Когда изменения вступили в силу, освободившиеся часы заняли уроки истории.
17:52:46 22-02-2026
В образование, как и во все отрасли страны, лезут неучи и больные на голову...
18:29:46 22-02-2026
А рисование и музыка до какого класса планируется? У меня ребенок в 7 классе. И занимается этой фигней в школе... На трудах не понять чем занимаются. Перед НГ сказали принесите конструктор типа "лего". Собирали из него что то... И это при 11 годах обучения... Я 10 лет учился, после начальной школы ни рисования ни музыки не было. Но на трудах и столярка была и слесарка.
20:56:38 22-02-2026
Скоро будет как в Америке!
Рисование и музыка до 11 класса!... А! ну и физкультура...
Остальные предметы для элиты
00:14:27 23-02-2026
Вобще, куда лезут блин. Обществознание, знание права, экономики должно класса с 5 быть,а они с 9 хотят сделать. Кого растим то в общеобразовательных школах???