Школьники из Верх-Чуманки собрали 26 килограммов корма для барнаульского приюта "Ласка"
Юные активисты выразили желание лично посетить приют в Барнауле
26 декабря 2025, 09:30, ИА Амител
Учащиеся Верх-Чуманской средней школы завершили благотворительную акцию по сбору помощи для животных. В ходе инициативы, организованной активистами "Движения Первых", ребята передали барнаульскому приюту "Ласка" 26 килограммов специализированных кормов, пишет Telegram-канал "Баевский Голос".
Школьники закупили 14 килограммов корма для собак и 12 килограммов – для кошек. В акции приняли участие более десяти учащихся и педагогов школы, включая Валерию Игнатьеву, Полину Игнатьеву, Анфису Холявину, Илью Афонасьева, Кирилла Моргунова, Анну Кучерову, Полину Вигондт, Валерию Ковальчук, Елизавету Сбитневу, Анастасию Пуха, Елизавету Пуха, Веронику Зубцову и Валентину Зубцову.
Теперь юные активисты выразили желание лично посетить приют в Барнауле, чтобы познакомиться с его подопечными и увидеть, как их помощь поддерживает животных, нуждающихся в заботе.
Ранее приют "Ласка" показал, как продвигается работа по городскому гранту. Здесь установили 34 новых вольера для безнадзорных собак, бесплатно чипировали более 1300 питомцев и стерилизовали около 400 животных.
Молодцы ребятишки,прямо бальзам на душу.
мы на ярмарке в школе собираем 200 кг за 2 часа. Зачем тут эта статья?!