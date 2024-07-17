НОВОСТИПроисшествия

Сильный пожар произошел в краснодарском парке Галицкого

Дымит рядом со стадионом ФК "Краснодар"

17 июля 2024, 17:20, ИА Амител

Дым от пожара в парке Галицкого / Кадр из видео / Mash
Дым от пожара в парке Галицкого / Кадр из видео / Mash

В Краснодаре произошел сильный пожар на территории парка Галицкого. Об этом сообщает Mash.

Предварительно установлено, что возгорание началось внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников. Загорелась теплоизоляция.

Столбы черного дыма от пожара видны в разных частях города. При этом отмечается, что никакой опасности для стадиона ФК "Краснодар" нет.

Пожары

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:44:22 17-07-2024

Что сам Галицкий говорит?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:50 17-07-2024

Расписали как в кино. Пожар был в рабочем здании на пл. 30 кв. м.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров