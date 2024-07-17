Сильный пожар произошел в краснодарском парке Галицкого
Дымит рядом со стадионом ФК "Краснодар"
17 июля 2024, 17:20, ИА Амител
Дым от пожара в парке Галицкого / Кадр из видео / Mash
В Краснодаре произошел сильный пожар на территории парка Галицкого. Об этом сообщает Mash.
Предварительно установлено, что возгорание началось внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников. Загорелась теплоизоляция.
Столбы черного дыма от пожара видны в разных частях города. При этом отмечается, что никакой опасности для стадиона ФК "Краснодар" нет.
17:44:22 17-07-2024
Что сам Галицкий говорит?
19:14:50 17-07-2024
Расписали как в кино. Пожар был в рабочем здании на пл. 30 кв. м.