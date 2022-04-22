В Госдуме предложили провести в России собственную Олимпиаду

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков в ходе онлайн-встречи с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным предложил проводить в России альтернативные Олимпийские игры. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат посчитал, что к участию в соревнованиях должны быть подключены все атлеты, которые разделяют представление о том, что спорт находится вне политики.

«Неважно, из дружественной страны атлет или нет. Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту», — подчеркнул он.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины, по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. Спортсменов из России также лишили возможности выступить на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.