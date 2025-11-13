Градсовет вновь отправил на доработку проект элитного отеля рядом с планетарием в Барнауле

Проект трехзвездочной гостиницы второй раз не прошел проверку экспертного совета

13 ноября 2025, 06:50, ИА Амител

Проект гостиницы в Барнауле на улице Никитина, 80

Проект четырехэтажной гостиницы на 30 номеров на улице Никитина, 80, повторно представили 12 ноября на заседании градостроительного совета. Трехзвездочный отель будет расположен буквально в нескольких шагах от проспекта Ленина в окружении исторической застройки: рядом расположен "Купеческий особняк 1917 года" и здание барнаульского планетария. Эксперты вновь, как и на первом заседании градсовета, раскритиковали проект, который должен стать украшением центра Барнаула. Что именно не устроило архитекторов – читайте в нашем материале.

Что известно о проекте?

Представлял проект гостиницы вновь начальник архитектурно-планировочного отдела "Альфа-проекТ" Вадим Ломакин. Он объяснил, что по сравнению с первым рассмотрением на градсовете в начале октября генплан участка и внутренняя схема здания практически не изменились.

Что касается внутренней части отеля, то первый этаж отдадут для зоны ресепшена, номеров маломобильных граждан. Основные номера разместят на втором и третьем этажах, а четвертый этаж займут технические помещения. Отель планируют сделать трехзвездочным, но в нем не будет зоны для приготовления еды и кафе. Всего в здании запроектировано 30 номеров.

Впрочем, основным камнем преткновения стала архитектура объекта. Его предлагают возвести из кирпича темно-красного цвета, а фасады украсить французскими балконами. Именно внешний вид гостиницы доработали архитекторы.

По словам Вадима Ломакина, особенность участка в том, что рядом расположен объект культурного наследия "Купеческий особняк 1917 года" – на углу проспекта Ленина и улицы Никитина. Из-за этого гостиницу нельзя возводить выше 15 метров. Другое требование – фасады должны быть выполнены в нейтральных цветах и с учетом стилистических особенностей столетнего здания. Кроме того, рядом расположен бывший кинотеатр "Родина", где сейчас размещен барнаульский планетарий. Объект реставрируют и в ближайшее время он обретет второе дыхание. Учитывая все эти факторы, гостиницу решили сделать из силикатного кирпича темно-красного цвета. Вадим Ломакин представил несколько вариантов дизайна гостиницы, где главное отличие – цветовое решение оконных рам.

В отличие от первоначального дизайна, во второй версии появились угловые акценты. В частности, угол, выходящий на улицу Никитина, будет немного сглажен и напоминает вход в отель "Алтай". Сделано это отчасти вынужденно: необходимо было обеспечить инсоляцию для жителей квартир в доме по соседству. А вот на сторону проспекта Ленина будет выходить фактически глухая стена.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом все раскритиковали дизайн здания. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко призвал проектировщиков обратить внимание на кладку кирпича в строящемся комплексе "Сахаров Парк".

«Вы строите из кирпича. У вас есть уникальная возможность показать класс архитектурной кладки, которую мы теряем в городе. Такую, которая реализована в магазине "Красный" на проспекте Ленина. Здесь кирпич есть, а кладки нет. Не вижу попытки осмыслить фасадную часть. И если честно, мне не нравится, как выглядят окна», – отметил Евгений Носенко.

Известный архитектор Виктор Четошников уверен, что все проблемы с проектом из-за того, что технические помещения расположены на четвертом этаже здания. Эксперт посоветовал полностью переделать внутреннюю планировку, переместив лестницу в другую часть здания.

«Мне кажется, не будет большого ущерба в части технологии, если лестничную клетку отнести чуть-чуть глубже или разместить в другой части здания», – предложил эксперт.

Однако Вадим Ломакин сразу объяснил, что данная концепция была согласована с заказчиком и инвестор не готов что-то менять в планировке здания.

Часть архитекторов не поняли, почему угол здания "срезали" не со стороны, выходящей на проспект Ленина. Это не позволяет формировать участок и делать акцент на новое здание. А место – одно из самых оживленных среди пешеходов в центре Барнаула.

«Что важнее? Улица Никитина или проспект Ленина?» – поинтересовался все тот же Евгений Носенко и добавил, что гостиница – проект не из дешевых, поэтому если строить ее в центре города, то проект должен быть более интересным.

Известный барнаульский архитектор, руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг сообщил, что проект "не вызывает у него чувства удовлетворенности". И все дело в планировке гостиницы, которую нужно кардинально пересмотреть, сделав угловые акценты в сторону проспекта Ленина.

«Да, у вас есть скос, но он вызван инсоляцией. Мне кажется, нужно изменить высотный акцент, переходить на повышение от памятника архитектуры мягче. Все элементы на здании разбросаны. Есть чувство неудовлетворенности от проекта. Нужно переделать планировку. Даже на первом этаже нет какого-то кафе, где можно посидеть постояльцам, а там размещены номера. Это гостиница в центре города, она может быть комфортабельной. Однако, как мне кажется, автор стал заложником заказчика», – уверен Александр Деринг.

Другой известный архитектор, Сергей Боженко, также раскритиковал проект будущего отеля в исторической части Барнаула. По его мнению, дизайн здания нужно кардинально пересматривать.

«Стало хуже. На мой взгляд, надо пластический угол разместить, обращенный в сторону проспекта Ленина. Не обязательно его акцентировать по высоте, поскольку здание находится на втором плане после объекта культурного наследия, который стоит на углу», – отметил Сергей Боженко.

Заместитель главы города Барнаула Андрей Федоров согласился со всеми доводами и отправил проект на доработку. Снова. В очередной раз.