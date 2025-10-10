Трехзвездочную гостиницу с тренажерным залом построят напротив барнаульского планетария

Объект будет относиться к категории "три звезды"

10 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Проект гостиницы на ул. Никитина, 80 / Фото: ООО "Альфа-проект"

Четырехэтажную гостиницу на 30 номеров запроектировали на ул. Никитина, 80 (напротив городского планетария). Объект расположен в окружении исторических зданий, охранные зоны которых повлияли на внешний вид гостиницы. Так, ее предлагают возвести из кирпича темно-красного цвета, а фасады украсить французскими балконами. Эскизы здания презентовали на градсовете 9 октября. Как оценили проект члены комиссии – в материале amic.ru.

Важный "сосед"

Земельный участок, где запроектировали здание, в настоящее время находится в аренде: Минэкономразвития Алтайского края передало территорию инвестору, заключив соглашение на строительство гостиницы.

Территория, как отметил начальник архитектурно-планировочного отдела "Альфа-проект" Вадим Ломакин, огорожена, заказчик сейчас вывозит с участка временные гаражи, которые ранее на нем располагались.

В гостинице архитекторы предусмотрели подвал, где разместится тренажерный зал, серверные и хозяйственные помещения. На первом этаже – ресепшен, два номера для маломобильных групп населения, торгово-бытовые помещения и помещение для персонала. На втором и третьем этажах – номерной фонд. Вадим Ломакин сообщил, что гостиница по уровню комфорта будет соответствовать трем звездам, однако столовой или включенных завтраков не предусмотрено: в каждом номере будет зона для приготовления еды. Четвертый надземный этаж объекта – технический.

Участок на ул. Никитина, 80 / Фото: ООО "Альфа-проект"

По соседству с участком строительства расположен объект культурного наследия "Купеческий особняк 1917 года" – на углу пр. Ленина и ул. Никитина. Из-за исторического "соседа" высота гостиницы ограничена 15 метрами. Другое требование – фасады должны быть выполнены в нейтральных цветах и с учетом стилистических особенностей столетнего здания. В результате гостиницу решено возвести из пигментированного силикатного кирпича темно-красного цвета.

«Оформление и колористическое решение фасадов мы выполнили с учетом особенностей объекта культурного наследия: использовали его цветовую гамму для поддержания исторической среды», – сообщил Вадим Ломакин.

Архитектор добавил, что рельеф участка сложный, с перепадом высот до двух метров, поэтому в северной части территории предлагают построить подпорную стенку высотой до полутора метров. Там же планируют разместить 12 парковочных мест.

Вход-выход

Отвечая на вопрос комиссии, Вадим Ломакин сообщил: проект здания "строили" вокруг планировочных решений внутри гостиницы, которые были разработаны и предложены профессионалами этой сферы. Однако члены комиссии раскритиковали некоторые решения авторов.

Так, по мнению архитектора Владимира Золотова, кажется нелогичным вход не с главного фасада, а с торца здания. По его мнению, барнаульцы и гости города не сразу поймут, как попасть внутрь.

Архитектор, руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг обратил внимание на замысловатую планировку первого этажа: чтобы пройти к лифту и подняться в номер, постояльцы должны "петлять" по коридорам.

Кроме того, члены комиссии обратили внимание, что проект гостиницы пока не был согласован с надзорными органами, ответственными за сохранность исторических объектов. В результате эскизы отправили на доработку.