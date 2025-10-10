Трехзвездочную гостиницу с тренажерным залом построят напротив барнаульского планетария
Объект будет относиться к категории "три звезды"
Четырехэтажную гостиницу на 30 номеров запроектировали на ул. Никитина, 80 (напротив городского планетария). Объект расположен в окружении исторических зданий, охранные зоны которых повлияли на внешний вид гостиницы. Так, ее предлагают возвести из кирпича темно-красного цвета, а фасады украсить французскими балконами. Эскизы здания презентовали на градсовете 9 октября. Как оценили проект члены комиссии – в материале amic.ru.
Важный "сосед"
Земельный участок, где запроектировали здание, в настоящее время находится в аренде: Минэкономразвития Алтайского края передало территорию инвестору, заключив соглашение на строительство гостиницы.
Территория, как отметил начальник архитектурно-планировочного отдела "Альфа-проект" Вадим Ломакин, огорожена, заказчик сейчас вывозит с участка временные гаражи, которые ранее на нем располагались.
В гостинице архитекторы предусмотрели подвал, где разместится тренажерный зал, серверные и хозяйственные помещения. На первом этаже – ресепшен, два номера для маломобильных групп населения, торгово-бытовые помещения и помещение для персонала. На втором и третьем этажах – номерной фонд. Вадим Ломакин сообщил, что гостиница по уровню комфорта будет соответствовать трем звездам, однако столовой или включенных завтраков не предусмотрено: в каждом номере будет зона для приготовления еды. Четвертый надземный этаж объекта – технический.
Участок на ул. Никитина, 80 / Фото: ООО "Альфа-проект"
По соседству с участком строительства расположен объект культурного наследия "Купеческий особняк 1917 года" – на углу пр. Ленина и ул. Никитина. Из-за исторического "соседа" высота гостиницы ограничена 15 метрами. Другое требование – фасады должны быть выполнены в нейтральных цветах и с учетом стилистических особенностей столетнего здания. В результате гостиницу решено возвести из пигментированного силикатного кирпича темно-красного цвета.
«Оформление и колористическое решение фасадов мы выполнили с учетом особенностей объекта культурного наследия: использовали его цветовую гамму для поддержания исторической среды», – сообщил Вадим Ломакин.
Архитектор добавил, что рельеф участка сложный, с перепадом высот до двух метров, поэтому в северной части территории предлагают построить подпорную стенку высотой до полутора метров. Там же планируют разместить 12 парковочных мест.
Вход-выход
Отвечая на вопрос комиссии, Вадим Ломакин сообщил: проект здания "строили" вокруг планировочных решений внутри гостиницы, которые были разработаны и предложены профессионалами этой сферы. Однако члены комиссии раскритиковали некоторые решения авторов.
Так, по мнению архитектора Владимира Золотова, кажется нелогичным вход не с главного фасада, а с торца здания. По его мнению, барнаульцы и гости города не сразу поймут, как попасть внутрь.
Архитектор, руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг обратил внимание на замысловатую планировку первого этажа: чтобы пройти к лифту и подняться в номер, постояльцы должны "петлять" по коридорам.
Кроме того, члены комиссии обратили внимание, что проект гостиницы пока не был согласован с надзорными органами, ответственными за сохранность исторических объектов. В результате эскизы отправили на доработку.
09:26:41 10-10-2025
три звезды - без завтраков, или там офисник очередной
09:30:07 10-10-2025
Барнаульского чего?) Здание без купола, в центре города, где все засвечено городскими огнями, в низине. Планетарий, ага. Его бы на бывшей ВДНХ надо было делать, но там половину территории кому-то почему-то отдали, а вторая половина под церковью и стелой.
09:35:38 10-10-2025
Гость (09:30:07 10-10-2025) Барнаульского чего?) Здание без купола, в центре города, где... справедливости ради - у нас астроклимат сам по себе плохой. очень плохой.
и засветка городская.
нормальному инструменту тут делать нечего - несколько штук знаю, так, как декор стоят.
09:41:56 10-10-2025
Три звезды? Ночлежка чтоль какая то?
09:57:18 10-10-2025
Из планетария можно будет в телескоп наблюдать за тремя звёздами, фотая голых постоялиц?
10:17:12 10-10-2025
Там и так проехать сложно, все машинами заставлено, рядом Минсельхоз, и пр. Будет совсем невозможно двигаться на этом участке.
10:46:13 10-10-2025
Почему офисник, почему не зона отдыха, вот Губину под боком ...
11:18:04 10-10-2025
скажите спасибо, что не очередная высотка уродующая центр
11:26:51 10-10-2025
так какой вариант то в итоге победил? первый или второй? с фальшбалконами или без?
14:25:10 10-10-2025
Покорняк строит. Все лучше, чем с макаронами возиться. Правильно, что продал! С отелями спокойнее в сто раз. У меня 12 квартир, знаю про что говорю, хлопотно, но все проще чем с пищевой!! У него в том районе есть уже прекрасный отель "Улитка", очень классный
21:18:39 10-10-2025
Хоть одно здание построят, которое не уродует центр города и хорошо вписывается в окружение. Надо по всему центру дать разрешение - строить не выше 5-ти этажей.
12:25:47 11-10-2025
Строят гостиницы не зная спроса. Рядом имеется 2 гостиницы, они думают, что отельеры деньги лопатами гребут.... . ошибаются.... Любой владелец гостиниц готов продать этот бизнес. В нашем городе он не рентабелен. Туристов нет. Бизнеса нет, выставок глобальных нет, чтобы привлекать народ ...., кто будет жить
в гостиницах....???? Налоги придумывают каждый день, вот туристический ввели, плюс ндс ввели для гостиниц. Странные люди.... .