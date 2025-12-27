Стало известно, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году

Среди таковых жители Крайнего Севера

27 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В будущем году для коренных жителей северных регионов станет возможным оформление пенсионных выплат раньше установленного срока. Граждане, занятые рыбной ловлей, разведением оленей или охотой, при условии наличия 25 лет трудового стажа, получат право на заслуженный отдых в 50 лет, а представительницы прекрасного пола с 20 годами стажа – в 45 лет.

Аналогичное право будет предоставлено женщинам, посвятившим 20 лет работе в сфере лесозаготовок или управления пассажирским транспортом, позволяющее им выйти на пенсию в 50 лет.

Сохраняются прежние условия преждевременного выхода на пенсию для многодетных матерей и работников, занятых на производствах с вредными или опасными условиями труда, сообщает "Газета.ru".

Специалисты обращают внимание, что для получения пенсионных выплат требуется накопить не менее 30 пенсионных баллов и соответствовать необходимым требованиям к трудовому стажу.