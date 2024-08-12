Светофор в центре Барнаула отключат почти на весь день
Это нужно для проведения плановых работ
12 августа 2024, 16:00, ИА Амител
Светофор / Фото: t.me/barnaul_org
Светофор в центре Барнаула отключат 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В связи с проведением плановых работ по замене дорожного контроллера с 09.00 до 18.00 час. 13 августа будет отключен светофор на пересечении проспект Ленина с ул. Анатолия", - сказано в сообщении.
Водителей просят быть внимательными, а также напоминают, что нужно руководствоваться дорожными знаками.
16:01:39 12-08-2024
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