Такой день. Майский град и поимка подозреваемого в избиении инвалида

О главных событиях за 10 мая

10 мая 2026, 21:13, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Бийский городской суд удовлетворил гражданский иск местной жительницы к компании "Аэрофлот — Российские авиалинии" и постановил взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда. Информация об итогах разбирательства предоставлена пресс‑службой судов Алтайского края.

Истец обратилась в суд после того, как авиакомпания отказала ей в посадке на рейс Санкт‑Петербург — Горно‑Алтайск 9 февраля 2025 года за час до вылета — по "производственным причинам". "Аэрофлот" предложил альтернативный маршрут с пересадкой в Москве, из‑за чего женщина добралась до дома на сутки позже и опоздала на работу.

В Барнауле на балконе девятиэтажного дома, расположенного на улице Попова, произошел пожар. По информации из Max‑канала МЧС Алтайского края, пострадавших в результате происшествия нет.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, из окна балкона на девятом этаже шел густой черный дым. К тушению были привлечены девять пожарных и три единицы спецтехники.

9 мая в Алтайском крае прошел крупный град — местные жители поделились фотографиями природного явления. Как сообщает "В курсе Барнаул", осадки выпали в селе Озерки Тальменского района, а также в селах Александровка и Шадрино Калманского района.

В Барнауле полиция нашла молодого человека, который подозревается в том, что избил несовершеннолетнего. Об этом сообщается в Мax-канале краевой полиции.

Все началось с того, что в интернете, в публичных сообществах, появилась информация: подростку 2009 года рождения с ограниченными возможностями здоровья кто‑то нанес телесные повреждения.

Телеведущая Юлия Барановская вновь посетила Республику Алтай — на этот раз знаменитость прилетела на отдых из Москвы. В своих социальных сетях она поделилась фотосессией на фоне заснеженных гор региона.

По данным из блога Барановской, вылет состоялся в 00:10 по московскому времени, а уже к 08:35 по времени Горно‑Алтайска телеведущая прибыла на место.