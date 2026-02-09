У мамы выходной. Как журналист amic.ru провела спа-уикенд в санатории Белокурихи

Хорошо провела – вкусно поела, расслабилась и выспалась

Евгения Мельник у санатория "Аврора" / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Привет, я Евгения Мельник – журналист amic.ru и мама двоих детей. И однажды в пятницу, устав от долгой сибирской зимы и домашних забот, я решила поехать на выходные в Белокуриху. Оставила детей, кота и собаку на мужа, взяла подругу Алену и отправилась на лучшую "спа-процедуру" для родителя – в тишину и на свежий воздух. Ехала не в никуда, а в санаторий "Аврора", куда меня пригласили на тест-драйв.

По меркам курорта он не большой — на 172 места, но в этом и кроется его главное для меня преимущество. "Аврора" — многопрофильный санаторий с серьезной лечебной базой и редким для курортов бонусом — отсутствием суеты и очередей. О том, как меня встретили, чем кормили, как помогли расслабиться всего за выходные и чем санаторий, может быть, даже выигрывает у более крупных здравниц, — рассказываю по порядку.

Удачное расположение

Время от Барнаула до Белокурихи на автобусе — примерно четыре с половиной часа. На машине было бы быстрее, но решили: пусть нас кто-то везет. Добрались, даже и не устали. В санатории нас встретил директор Александр Зотин. И повел на небольшую экскурсию, чтобы сразу все показать и отпустить в объятия отдыха. "Аврора", рассказал он, — одна из самых молодых здравниц Белокурихи, ее построили в 2009 году. Санаторий находится в центре города-курорта и состоит из двух корпусов, расположенных буквально в нескольких шагах друг от друга (расстояние около 40 м). В каждом своя кухня и лечебная база. Не нужно постоянно "мигрировать" между зданиями (что особенно неприятно после мокрых процедур, что мы позднее очень оценили).

Первый корпус выходит на главную прогулочную аллею — ту самую, где вечером загораются гирлянды, выступают музыканты, есть кафе, магазины и фотозоны. Второй стоит на берегу реки Белокурихи — вид открывается живописный и почти медитативный. Во дворе в тот момент играли дети: кто-то катался с ледяной горки, которую сделали специально для гостей, кто-то гулял на площадке. Представляю, как было бы здорово летом — здесь работает открытый бассейн, а еще можно принимать солнечные ванны на крыше здания.

В Белокурихе много троп здоровья с дозированными подъемами и спусками для полезных прогулок — терренкуров. Дойти от "Авроры" до ближайшего можно за пару минут (начинается примерно в 50 метрах от санатория). В пешей доступности также горнолыжный̆ комплекс с прокатом сноубордов, лыж и канатная дорога.

Все, что нужно, и даже больше

Все посмотрели и пошли заселяться. Первое, что удивило уже внутри "Авроры", — нет маленьких номеров. Минимальная площадь — от 19 кв. м, есть улучшенные и более просторные номера, а также семейные, семейные двухкомнатные до 50–60 кв. м с большим санузлом и удобной планировкой.

«Это не проходные комнаты. Это две независимые зоны, где можно комфортно разместить и детей, и родителей», — пояснил Александр Зотин.

Один из номеров санатория "Аврора" / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Нас с Аленой заселили в светлый номер с балконом. Белоснежное постельное белье, полотенца, халаты, тапочки, гигиенические наборы, фен, сейф, посуда, телевизор — есть все, что нужно. А еще тут удобный матрас, подушки, одеяло (спала я крепко).

Большинство номеров санатория с балконами. В теплое время года гости любят там проводить время — кто-то читает книгу, а кто-то пьет чай на свежем воздухе. Мы же умудрились выпить согревающий кофе даже зимой (уж очень хотелось красивое фото).

Евгения на балконе своего номера / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Питание "с изюминкой"

Перед тем как хорошо отдохнуть, надо хорошо подкрепиться. К 18 часам мы пошли на ужин. Не простой, а праздничный. Раз в неделю, по пятницам, здесь устраивают гастроужин. Как раз на него мы и попали.

«Гастрономический ужин отличается от остальных большим разнообразием мясных, деликатесных продуктов, дорогой рыбы, фруктов и овощей. И все это красиво сервировано. Праздничный ужин часто привлекает людей, которые приезжают отдохнуть на выходные. В межсезонье на такие заезды мы, как правило, делаем скидки», — рассказал Александр Зотин.

Разнообразие блюд и правда впечатлило. Живой вокал, большой торт, красивые десерты и вкусное мясо от шеф-повара Сергея Усынина — и в ресторан идти не надо.

Кухня, блюда шведской линии санатория "Аврора" / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Вообще питание в "Авроре" устроено по системе "шведский стол", причем очень хорошего уровня: несколько видов салатов, мясо, курица и рыба в каждый прием пищи. Даже на завтрак. Разумеется, есть и каши, и омлеты, и кисломолочная продукция, большой выбор овощей и фруктов, ягоды, сыры, колбасные изделия, выпечка, гарниры. А еще ­­— кофе (с сиропами на выбор) из кофемашины, соки, минеральная вода. Супы здесь принципиально варят на рыбе и мясе, без добавления концентратов.

Еще одна фишка — открытая кухня. Каждый день при гостях здесь готовят разные блюда. Вроде бы все знакомое и понятное, но подано с заботой и желанием порадовать. Во время обеда мы с удовольствием наблюдали, как повар выпекает венские вафли — и, конечно, попробовали их еще теплыми. На завтрак пекут блины, в другое время — лепешки из слоеного теста или оладьи. Все то, что особенно вкусно именно горячим, с пылу с жару. Вроде мелочь, но именно из таких деталей и складывается ощущение, что о тебе здесь действительно подумали.

Венские вафли / Фото: Алена Полухина / amic.ru

После сытного ужина мы решили сжечь лишние калории и отправились гулять по той самой аллее. Было очень атмосферно: горы, деревья, укрытые пушистым снегом, сверкающие огни, музыка и даже карета с живой лошадью. И, наконец, спать, на ту самую удобную кровать.

Вечерняя прогулка по аллее / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Полноценная лечебная база

Белокуриха сама по себе — курорт с сильной репутацией. Это место, где удачно сочетаются климат и природные ресурсы. Например, для некоторых процедур используют азотно-кремнистые радоновые воды и алтайские грязи. Программу постояльцу санатория подбирает врач после осмотра. Мы — не исключение. Утром в субботу после консультации с доктором я пошла на процедуры.

Поскольку приехала я на выходные, полноценный курс оздоровления, конечно, не прошла. Но отдохнуть и расслабиться все же удалось. Мне сделали гидровоздушную жемчужную ванну с лавандой. Это очень приятно (я даже пожалела, что дома только душевая кабина). Дальше в программе был комплекс: кедровая бочка и пантовое обертывание. После — прессотерапия для ног и соляная пещера. А еще — оксигенотерапия (кислородный коктейль) и ароматные травяные чаи с алтайским медом. Мне, как человеку большую часть рабочего дня проводящему за ноутбуком, было здорово вот так полезно "поваляться". Правда, одну из процедур нужно было перенести по времени, чтобы все успеть. Но тут спокойно подстраиваются под запросы гостей: не успел сейчас — пройдешь потом.

Евгения на процедурах санатория / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Так что да, один из главных аргументов в пользу "Авроры" — полноценная лечебная база.

«"Аврора" — многопрофильный санаторий. Мы лечим заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, кожи, гинекологические и урологические заболевания. Все процедуры, которые входят в стандарт санаторно-курортной помощи, у нас есть», — рассказала главный врач санатория Елена Любушкина.

Лечебные комнаты санатория "Аврора" / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Удобно, что лечебные кабинеты расположены только на первом и пятом этажах одного корпуса. Не нужно бегать между ними и тратить время на переходы. Большинство процедур можно пройти в первой половине дня.

«У нас хорошее соотношение количества гостей и размера лечебной базы. И дело даже не в отсутствии очередей. А в графике. У постояльцев остается время на прогулки, концерты, походы в ресторан, экскурсии. Лечебное отделение работает до 16 вечера, ванны — до 17», — уточнил директор санатория.

В "Авроре" развивают не только классические программы. Например, есть "Детокс" и редкая для региона услуга лечебное голодание. Курс длится восемь-десять дней. За состоянием пациента следит врач и контролирует анализы. Отвлечься во время программы помогают прогулки и приятные процедуры, а выход из голода проходит под наблюдением специалиста.

В этом году "Аврора" усовершенствует программу профилактики сахарного диабета. Сейчас здесь уже помогают людям с таким диагнозом, но в перспективе хотят развивать востребованное направление.

После расслабления и отдыха захотелось новых впечатлений. Отобедав, мы с подругой прошлись до канатной дороги и поднялись на гору Церковка — панорамный вид на город захватывает. Красивых фото для соцсетей до конца зимы хватит.

Пешая прогулка до канатной дороги и подъем на гору Церковка / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Выбирают и возвращаются

Пожалуй, лучше всего уровень санатория подтверждают люди, которые приезжают снова и снова. Я познакомилась с постоянными гостями — супругами Ларисой и Владимиром Мордвиновыми из Москвы. Они отдыхают в "Авроре" не первый раз, причем приезжают сразу на 21 день и прямо говорят, что выбирают санаторий не вопреки его размеру, а благодаря ему. По словам семейной пары, здесь нет скученности и толп, чувствуется забота о госте.

«Во-первых, мне нравится, что санаторий небольшой, здесь не очень много людей, уютно, вместе с тем — большое количество процедур. Поправить здоровье можно. Во-вторых, здесь есть чем заняться. На пятом этаже каждый день проводят какой-нибудь концерт, есть экскурсии. А можно просто гулять по окрестностям, любуясь красотой природы», — рассказала Лариса Мордвинова.

Лариса и Владимир Мордвиновы / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Семейная пара тоже, как и я, оценила бытовой комфорт: ежедневная уборка, частая смена постельного белья, удобная мебель. А еще здесь в свободном доступе стиральная машина с порошком, тонометр и компьютер, где можно решить мелкие вопросы, например, купить билеты на обратную дорогу. По словам Ларисы и Владимира, в "Авроре" удачное соотношение цены к качеству услуг и сервиса.

Не могу с этим не согласиться. Что из приятных (а самое главное — бесплатных) деталей отметила я:

прокат санок, колясок и велосипедов, палок для скандинавской ходьбы, зонтов;

парковка для гостей и Wi-Fi (вай-фай) на территории и в номерах;

бутилированная вода в неограниченном количестве и кулеры на этажах;

посещение спортзала (он хоть и небольшой, но очень атмосферный, с панорамным остеклением);

бильярдный стол, лего-стол для детей, библиотека и занятия йогой.

А хочешь на экскурсию — в санатории есть бюро с платными и бесплатными услугами.

Некоторые бесплатные услуги санатория / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Как мамы мы оценили и то, как тут организован досуг маленьких постояльцев. До 20 вечера работает детская игровая комната. Причем с аниматорами (следят, играют и проводят мастер-классы для ребят разного возраста). Пожалуй, самое приятное для родителей: ребенка можно оставить под присмотром на время процедур или, например, похода в ресторан (тоже бесплатно). Когда я соберусь ехать в Белокуриху уже с семьей — обязательно рассмотрю "Аврору" для отдыха с детьми.

Детская игровая комната / Фото: Алена Полухина / amic.ru

Программа лояльности и сезонные скидки

В "Авроре" работает система лояльности. Мне при заселении выдали карту, на которой можно накапливать бонусы и воспользоваться ими в следующий раз. А еще — получать скидки за рекомендации. Кстати, в периоды низкого сезона здесь часто проводят различные акции для выгодного отдыха и оздоровления.

В общем, в "Авроре" мне понравилось! Я уезжала с чувством, что сюда нужно обязательно вернуться, но уже с мужем и сыновьями и на полноценный курс.

Санаторий "Аврора"

Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 53

Тел. 8 (800) 222 59 28 (звонок по России бесплатный)

Телеграм: +7 (983) 355-7774

MAX: +7 (983) 355-7774

Электронная почта: info@aurora-altai.ru

СайтООО "Санаторий Аврора", ИНН 2224149106

