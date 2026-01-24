Ученые рассказали, у каких людей больше всего шансов разбогатеть
Отмечается, что такие люди действуют импульсивно и способны хорошо продвинуться в работе
24 января 2026, 14:15, ИА Амител
Результаты исследований показали, что предрасположенность к ведению бизнеса обусловлена индивидуальными чертами характера. Самых впечатляющих результатов в предпринимательской деятельности достигают личности, обладающие признаками нарциссизма и психопатии.
Данное изучение, в котором психологи анализировали влияние негативных характеристик, было представлено в научном издании Acta Psychologica.
В эксперименте участвовал 591 взрослый человек, проживающий в Испании. Возраст испытуемых колебался от 26 до 76 лет, средний возраст составил примерно 45 лет. Около 60% участников были представительницы женского пола. В группу вошли сотрудники, работающие по найму, индивидуальные предприниматели, безработные или учащиеся. 64,3% являлись наемными работниками.
Для определения уровня выраженности предпринимательских наклонностей и способностей ученые использовали специализированную шкалу. С помощью опросника, известного как "Большая пятерка", психологи дали оценку пяти характеристикам каждого участника исследования – экстраверсии, уступчивости, ответственности, эмоциональной устойчивости и восприимчивости к новому.
Для анализа склонности к деструктивному поведению участники прошли тестирование "Темная дюжина". В рамках этого теста респондентам необходимо было указать степень своего согласия с утверждениями, отражающими манипулятивные тенденции или поведение, ориентированное на собственное величие. Это позволило получить точные данные, соотносящиеся с нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией.
15:06:19 24-01-2026
Не знаю, что там думают учОные, а я думаю что у дочки миллиардера гораздо больше шансов разбогатеть.
19:46:04 24-01-2026
Гость (15:06:19 24-01-2026) Не знаю, что там думают учОные, а я думаю что у дочки миллиа... Зачем дочке миллиардера надо разбогатеть? Она с рождения богатая. Ей вообще можно ничего не делать кроме как тратить родительские деньги. Чушь пишите…
21:55:50 24-01-2026
Гость (19:46:04 24-01-2026) Зачем дочке миллиардера надо разбогатеть? Она с рождения бог... У вас очень тяжело с чувством юмора.
17:01:55 24-01-2026
Для России эти достижения ученых не канает.
11:23:12 25-01-2026
Гость (17:01:55 24-01-2026) Для России эти достижения ученых не канает.... Канает, вы приглядитесь, они же не пишут, что это аксиома.
17:21:42 24-01-2026
Не совсем согласен с этими тезисами. Данной публики очень много во власти, психопаты в принципе обожают власть над людьми, они видимо так успокаивают свою внутреннюю тревогу. Нарцисы тоже присутствуют везде в нашем обществе, не только в бизнес среде.