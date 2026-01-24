Ученые рассказали, у каких людей больше всего шансов разбогатеть

Отмечается, что такие люди действуют импульсивно и способны хорошо продвинуться в работе

Результаты исследований показали, что предрасположенность к ведению бизнеса обусловлена индивидуальными чертами характера. Самых впечатляющих результатов в предпринимательской деятельности достигают личности, обладающие признаками нарциссизма и психопатии.

Данное изучение, в котором психологи анализировали влияние негативных характеристик, было представлено в научном издании Acta Psychologica.

В эксперименте участвовал 591 взрослый человек, проживающий в Испании. Возраст испытуемых колебался от 26 до 76 лет, средний возраст составил примерно 45 лет. Около 60% участников были представительницы женского пола. В группу вошли сотрудники, работающие по найму, индивидуальные предприниматели, безработные или учащиеся. 64,3% являлись наемными работниками.

Для определения уровня выраженности предпринимательских наклонностей и способностей ученые использовали специализированную шкалу. С помощью опросника, известного как "Большая пятерка", психологи дали оценку пяти характеристикам каждого участника исследования – экстраверсии, уступчивости, ответственности, эмоциональной устойчивости и восприимчивости к новому.

Для анализа склонности к деструктивному поведению участники прошли тестирование "Темная дюжина". В рамках этого теста респондентам необходимо было указать степень своего согласия с утверждениями, отражающими манипулятивные тенденции или поведение, ориентированное на собственное величие. Это позволило получить точные данные, соотносящиеся с нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией.