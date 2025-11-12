При соблюдении этих условий воспользоваться льготой можно при исчислении налога за 2026 год

12 ноября 2025, 12:47, ИА Амител

Соревнования в манеже АлтГТУ / Фото: amic.ru

В Алтайском крае организации, осуществляющие деятельность в области спортивной подготовки, смогут получить значительную налоговую льготу с 1 января 2026 года при соблюдении четырех условий. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

Напомним, учреждения, которые занимаются подготовкой спортсменов по базовым видам спорта, смогут уплачивать только 50% от суммы налога на имущество в отношении спортивных сооружений, признанных объектами спорта в соответствии с федеральным законодательством. Соответствующие изменения внесены в региональный закон о налоге на имущество организаций на прошедшей сессии АКЗС.Налоговая льгота предоставляется при одновременном соблюдении условий:

назначение, разрешенное использование или наименование объекта недвижимости согласно сведениям Единого госреестра недвижимости или данным технического учета (инвентаризации), предусматривает использование объекта только для проведения физкультурных или спортивных мероприятий, при этом объект недвижимого имущества включен во Всероссийский реестр объектов спорта;

собственник объекта, на который планируют распространить налоговую льготу, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, осуществляет основную деятельность в области подготовки по базовым видам спорта на территории Алтайского края в соответствии с Общероссийским классификатором: 93.1 "Деятельность в области спорта", 93.11 "Деятельность спортивных объектов", 93.12 "Деятельность спортивных клубов";

организация состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения организации на территории Алтайского края;

организация не должна иметь задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на последнее число налогового (отчетного) периода, за который организации предоставляется право на льготы.

«Документом, подтверждающим право на применение льготы, является заключение Министерства спорта Алтайского края о том, что организация осуществляет основную деятельность в области подготовки по базовым видам спорта», – подчеркнул Владимир Семенов.

Порядок подготовки заключения утверждается правительством региона. При соблюдении указанных условий воспользоваться льготой можно при исчислении налога за 2026 год.