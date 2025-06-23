В Алтайском крае хотят упразднить два районных суда

Власти посчитали, что работа судов Солтонского и Крутихинского районов нецелесообразна

23 июня 2025, 08:00, Александра Черданцева

Суд в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края готовятся упразднить два районных суда – Солтонский и Крутихинский – и передать их полномочия соседним районам. Такой законопроект депутаты регионального парламента рассмотрят на сессии 26 июня. Окончательное решение за большинством парламентариев. Если они поддержат предложение, то АКЗС направит инициативу на федеральный уровень, который и контролируют работу судов.

Почему упраздняют суды?

"Солтонский и Крутихинский районные суды края являются двухсоставными, что затрудняет как саму деятельность по осуществлению правосудия, так и процесс обеспечения этой деятельности. В связи с малым составом суда сложно выполнить требования процессуального законодательства, в частности, о рассмотрении уголовных дел коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции, о последствиях отвода судьи, о рассмотрении дела в ином составе судей", – сказано в пояснительных записках к законопроекту.

Проще говоря, сейчас при таком формате в районе сложно сформировать коллегию из трех судей для уголовных дел, а любые самоотводы парализуют график.

На расширение штата судей в обоих районах нужны деньги: на финансовое и материально-техническое обеспечение судей и работников аппарата. Но власти считают, что это нецелесообразно, поскольку нагрузка на судей небольшая, численность жителей района невысокая. Содержание отдельных зданий, охраны, систем связи и канцелярии обходится дорого, тогда как фактический объем дел вдвое-втрое ниже среднекраевого.

Например, в Солтонском районном суде среднемесячная нагрузка в 2020 году была 17,38 дела (тогда как по краю – 40,07), в 2024 году еще меньше – 12,48 дела (при среднекраевом показателе 41,09). При этом население района за десять лет сократилось с 7,9 тыс. до 6 тыс. человек.

В Крутихинском районном суде ситуация подобная: в 2021 году на одного судью приходилось 22,95 дела, в 2024-м – 19,81 дела. Численность населения сократилась за пять лет почти на три тысячи человек.

Кто теперь будет рассматривать дела в этих районах?

Делами Солтонского района будет заниматься Бийский районный суд, Крутихинского – Каменский городской суд.

"Районные суды находятся в смежных районах Алтайского края, между районными центрами имеется транспортное сообщение. Упразднение не повлечет ограничения деятельности по осуществлению правосудия и не подорвет стабильности судебной системы", – сказано в пояснительной записке.

При этом там достаточно залов и инфраструктуры, дополнительного финансирования практически не потребуется.

Но в Солтоне и Крутихе откроют судебные кабинеты: иски можно будет подавать по прежнему адресу, а выездные составы обеспечат рассмотрение дел. Транспортное сообщение между районными центрами сохранит альтернативный вариант личного участия.

Повторимся, окончательное решение пока не принято. Сначала проголосуют депутаты. Не исключено, что оппозиция будет против. Затем инициативу рассмотрят на федеральном уровне.