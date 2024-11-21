В Алтайском крае ограничат движение транспорта

Трассы перекроют из-за военных колонн

21 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087

22 ноября дорожное движение на трассах Алтайского края ограничат из-за военных колонн. Об этом сообщает региональное Министерство транспорта.

По данным алтайского Минтранса, будут перекрыты следующие участки автодорог:

– с 07:00 до 07:30 минут по маршруту Зато Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – полевой район (садоводство "Горизонт");

– с 11:30 минут до 14:30 минут по маршруту Полевой район (садоводство "Горизонт") – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – Баюновские Ключи.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной обстановке на трассах.

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.